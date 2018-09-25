Başkan Toçoğlu: "Şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanındayız"

Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyarette Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Sakarya Şubesi Başkanı Gazi Mustafa Çolak ve yönetim kurulu üyeleri yer aldı. Dernek çalışmaları hakkında bilgi alan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeki Toçoğlu, şehit ve gazi ailelerin her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

Başkan Toçoğlu, “Şehitlik ve gazilik makamları vatan millet sevgisinin bir sembolüdür. Şehit ve gazi ailelerimize gereken önemi gösterdik. Ailelerimizle birlik ve beraberlik içerisinde olduk. Vatanımız için gözünü kırpmadan canlarını feda eden şehitlerimizin aileleri ve gazilerimiz için bir bina tahsis ettik. Dernek üyelerinin bir araya gelebileceği ve sosyalleşebileceği bir alanı derneğimize kazandırdık. İnşallah şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanında olmaya ve onlara destek sunmaya devam edeceğiz” dedi.