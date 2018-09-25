İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Toçoğlu: "Şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanındayız"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Sakarya Şubesi ile bir araya geldi.


Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyarette Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Sakarya Şubesi Başkanı Gazi Mustafa Çolak ve yönetim kurulu üyeleri yer aldı. Dernek çalışmaları hakkında bilgi alan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeki Toçoğlu, şehit ve gazi ailelerin her zaman yanlarında olduklarını belirtti.


Başkan Toçoğlu, “Şehitlik ve gazilik makamları vatan millet sevgisinin bir sembolüdür. Şehit ve gazi ailelerimize gereken önemi gösterdik. Ailelerimizle birlik ve beraberlik içerisinde olduk. Vatanımız için gözünü kırpmadan canlarını feda eden şehitlerimizin aileleri ve gazilerimiz için bir bina tahsis ettik. Dernek üyelerinin bir araya gelebileceği ve sosyalleşebileceği bir alanı derneğimize kazandırdık. İnşallah şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanında olmaya ve onlara destek sunmaya devam edeceğiz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.