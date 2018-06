Başkan Toçoğlu: “Şehre hizmetleriniz için sizlere minnettarız”

Serdivan’da gerçekleştirilen programa AK Parti MKYK Üyesi Recep Uncuoğlu, SATSO Başkanı Akgün Altuğ, SATSO Meclis Başkanı Talip Kuriş, Genel Sekreter Yardımcısı Ayhan Kardan, oda, dernek ve federasyon başkanları, eski siyasetçiler ve iş adamları katıldı. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Toçoğlu, “Bu şehre hizmet etmiş, emeğini gücünü sarf etmiş değerli büyüklerimizle mübarek Ramazan ayında tekrar bir araya gelmek bizler için çok büyük bir mutluluk sebebi oldu. Hepimiz bu şehirde yaşıyoruz. Her biriniz bir şekilde bu şehre hizmet ettiniz. Kiminiz siyasetçi, kiminiz esnaf, tüccar ya da kamu görevlisi olarak hizmetlerde bulundunuz. Şehir olarak sizlere minnettarız. Zaman zaman işlerimizin yoğunluğundan birtakım eksikliklerimiz olabiliyor. Bu eksikliklerimizi birlik ve beraberlik ruhu içerisinde birlikte tamamlamak durumundayız. Şehrimizdeki kardeşlik ortamı içerisinde daha nice Ramazanlarda beraber olmayı diliyorum” dedi.

AK Parti MKYK üyesi Recep Uncuoğlu ise, “Ramazan ayı birlik, beraberlik ve bereket içerisinde geçiyor. Bu sofralarda görüşüp buluşamadığımız nice dostlarımızla, büyüklerimizle ve şehrimizin her kesiminden hemşerilerimizle buluşma imkanı buluyoruz. Şehrimizin tüm eşrafı Ramazan ayı içerisinde ayrı bir yardımlaşma duygusu içerisinde faaliyetlerini sürdürüyor. Ramazan ayı Sakarya’nın kardeşlik coğrafyası ikliminde devam ediyor. Sakarya’mız her dönem siyasette etkin rol almış kişilerin yetiştiği yurt olmuştur. Sakaryalılar her zaman parti ayrımı gözetmeksizin ticaret, akrabalık ve insan ilişkilerine sorunsuzca devam etmiştir. Böyle bir zenginliğin içerisinde sizleri temsil ettiğim için mutluluk duyuyorum. Çok şükür Sakarya’da hiç bir zaman siyaset nedeniyle büyük kırgınlıklar yaşanmadı. Sakarya gerilimin her zaman uzağında oldu. Sakarya halkı iktidarıyla muhalefetiyle her zaman şehrin dinamiklerine sahip çıktı. Baba dostlarımız ve büyüklerimiz ile bugün burada olmak, bu kardeşlik iklimini yaşamak bizi ziyadesiyle memnun etti. Rabbim bu kardeşliğimizi daim eylesin” diye konuştu.