Başkan Toçoğlu: “Şehrimiz yeni otoparklarla buluşacak”

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Mecliste 4 ilave gündem maddesi ile 65 madde görüşülerek karara bağlandı. Toçoğlu, meclis üyelerinin Ramazan Bayramı’nı tebrik etti. MHP Grup Başkanı Erkal Etçioğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımıza Millet Bahçesi için şehir adına teşekkür ediyoruz. Adapazarına layık olan bir iş oldu’ dedi.

“70 dönümlük alan”

Millet Bahçesi’ne ilişkin konuşan Başkan Toçoğlu, “Projenin diğer illerde eski stat arazileri üzerinde hayata geçirileceği açıklandı. Türkiye’de ise arsası satılan tek stat Sakaryaspor’du. Cumhurbaşkanımız şehrimize gelirken Türk-İş Başkanımız Ergün Atalay, helikopterde Millet Bahçesi konusunu Cumhurbaşkanımıza hatırlatmış. Cumhurbaşkanımız TOKİ başkanını aramış, TOKİ Başkanı ise beni aradı. Bende Haşim Bey’i aradım. Proje yarım saat içerisinde gerçekleşti. Çark Mesire ve Gençlik Spor İl Müdürlüğünün arsalarını da projeye dahil ettik ve yaklaşık 70 dönümlük bir proje arazisi ortaya çıkardık. Biz stat arazisi satışı konusunda prosedüre göre hareket ettik ama arazinin park olması konusunu gündemde tutan CHP Milletvekili Engin Özkoç’a, İnşaat Mühendisleri Odasına, basınımıza ve katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz. Millet Bahçesi şehrimiz için güzel sonuçlandı. Hayırlı olsun” dedi.

Yeni otoparklar inşa edilecek”

Mecliste gündeme gelen otopark konusuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Toçoğlu, “Şehrimizin muhtelif noktalarında yeni otoparklar için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. İl Müftülüğünün hemen yanında 350 araç kapasiteli ilk katkı otoparkı hizmete sunmuştuk. Yeni otoparklar için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah şehrimize yeni otoparklar inşa edecek, parklanma konusuna kesin çözümler üreteceğiz” dedi. Haziran Ayı Meclis Toplantısı’nda; 1. ve 35. maddeler İmar ve Bayındırlık Komisyonundan geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi. 7. madde İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iade edildi. Hukuk komisyonunda gelen 36. madde ise oy birliği ile kabul edildi. 37. ve 57. İmar ve Bayındırlık Komisyonuna oy birliği ile havale edildi. 58, 59, 60, 61. Madde oy birliği ile kabul edildi. 62 ve 65 arası İmar ve Bayındırlık Komisyonuna oy birliği ile havale edildi.