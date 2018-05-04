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04 Mayıs 2018 13:24

Başkan Toçoğlu: “Şehrin dinamiklerinden destek yok”

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, ‘Gençler Soruyor’ programında üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Başkan Toçoğlu: “Şehrin dinamiklerinden destek yok”

04 Mayıs 2018 13:24


Ofis Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen buluşmada Öğrenci Kulüpleri’nden, STK’lardan çok sayıda öğrenci yer aldı. Toçoğlu, öğrencilerin sorularını cevaplarken; sosyal medya üzerinden gelen soruları da cevapladı. Toçoğlu’nun öğrencilerle buluşma programı sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı. Büyükşehir Basketbol Takımı’na ilişkin gelen soruyu cevaplandıran Başkan Toçoğlu, “Spor, şehirlerin önde gelen alanlarından birini oluşturuyor. Sakaryaspor da bu şehirde bir marka. Büyükşehir Basketbol Takımımız da bizimle beraber kurulan yeni bir takım. Hamdolsun takımımıza büyük bir ilgi var. Basketbol Süper Ligi’nde ilk senemiz olmasına rağmen çok iyi bir ivme yakaladık. Maçlarımızı 5 bin kişilik salonumuzda dolu tribünler önünde oynuyoruz. Ancak şehrin dinamiklerinin desteğini alamıyoruz. Sınırlı sayıdaki iş adamlarımızla süreci yönetmeye çalışıyoruz. Bu da çok zorlandığımız bir konu” dedi.




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