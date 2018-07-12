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12 Temmuz 2018 17:42

Başkan Toçoğlu: “Siyasetimizin çerçevesini kardeşlik hukuku belirler”

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Taraklı İlçe Başkanı Erdal Özen ve teşkilat üyelerini makamında ağırladı.

Başkan Toçoğlu: “Siyasetimizin çerçevesini kardeşlik hukuku belirler”

12 Temmuz 2018 17:42


Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleştirilen görüşmede Taraklı’da mezarlık ve itfaiyeye yönelik taleplerini Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu’na ileten Erdal Özen, gösterdikleri yakın ilgi için teşekkürlerini iletti. Toçoğlu ise teşkilat üyelerine çalışmalarında kolaylıklar dileyerek, 24 Haziran’da gösterdikleri özverili çalışmalar dolayısıyla tebrik etti. Başkan Zeki Toçoğlu, “AK Parti Taraklı İlçe Başkanımız Erdal Özen ve yönetimi ile bir araya geldik. İlçelerine yönelik taleplerini aldık. İnşallah gerekli tespitlerin yapılmasıyla adımlarımızı atacağız. Şehrimizin 16 ilçesine hizmet götürüyoruz. Bunun yanında hep birlikte yoğun bir seçim sürecini geride bıraktık. 24 Haziran’da gösterdikleri özverili çalışmalar dolayısıyla teşkilatımızın tüm üyelerini kutluyorum” dedi.


Her zaman ve her şartta birlik ve beraberliklerini koruyacaklarını belirten Başkan Toçoğlu, “Şehrimizin, ilçelerimizin, mahallelerimizin, sokaklarımızın hülasa Sakarya’nın yarınları için büyük gayret gösteriyoruz. Milletvekillerimizle, belediye ve ilçe başkanlarımızla, il yönetimimizle, meclis üyelerimizle, teşkilatımızla biriz, kardeşiz. Bu hukuka bağlı kalacağız. Her zaman ve her şartta kardeşliğimizi, beraberliğimizi, hoşgörümüzü koruyacağız. Bu hassasiyetle hareket edecek, kardeşlik ve aile hukukumuza zarar verecek tüm durumlara birlikteliğimizle en güzel cevabı vereceğiz” diye konuştu.




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