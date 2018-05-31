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31 Mayıs 2018 16:54

Başkan Toçoğlu: “Spora desteğimiz devam edecek”

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Antrenörler Derneği tarafından düzenlenen eğitim seminerine katıldı.

Başkan Toçoğlu: “Spora desteğimiz devam edecek”

31 Mayıs 2018 16:54


Orhangazi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa, ASKF Başkanı Yaşar Zımba, TÜFAD Başkanı Tamer İlaçan ve çok sayıda antrenör yer aldı. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, şampiyon olan amatör kulüplerin antrenörlerine plaket takdim etti. Programda konuşan TÜFAD Başkanı Tamer İlaçan, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeki Toçoğlu’na Sakarya’da spora ve bizlere çok büyük katkılar dolayısıyla teşekkür ediyoruz. Bu senenin futbola ve bizlere hayırlı olmasını diliyorum” dedi.


ASKF Başkanı Yaşar Zımba’da, “Biz Sakarya’da kocaman bir aileyiz. Bu ailenin de mihenk taşı antrenörlerimizdir. Sevgi, barış ve kardeşlik duygusuyla yetişen gençliğimizi yarınlara taşıdığınız için bu ailenin en asli görevlileri sizlersiniz. Sizin saha içindeki ve dışındaki problemleriniz ile ilgili gücümüz yettiğince sorunları çözmek için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.


Sakarya’da spora ve sporcuya yönelik desteklerinin devam edeceğini belirterek sözlerine başlayan Başkan Toçoğlu ise, “Gençlerimizin kötü alışkanlıklardan ve çeşitli madde bağımlılıklarından kurtarılması için spora yönlendirilmesi günümüzde yapılacak en iyi hizmetlerden bir tanesidir. Biz idareciler olarak sizlere ve sporcu kardeşlerimize en iyi şekilde hizmet sunmak için çaba sarf ediyoruz. Genç sporcu kardeşlerimizin ahlaklı birer birey olması ve yaptığı işi en iyi şekilde yapması için en önemli görev sizlere düşüyor. Sadece spor olarak değil, onların bedensel ve zihinsel olarak gelişmelerine yardımcı olmalısınız. Büyükşehir Belediyesi olarak göreve geldiğimiz ilk günden bu yana spora ve sporcuya destek sağlıyoruz. İlçelerimize sentetik sahalar inşa ediyoruz. Şuan Sapanca’da tesisimizde çalışmalar devam ediyor. İnşallah bu tesisimizi de kısa süre içerisinde tamamlayarak Sakarya’nın gençlerine emanet edeceğiz ve tesislerimizi tüm ilçelerimize kazandıracağız” şeklinde konuştu.




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