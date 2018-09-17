Başkan Toçoğlu, STK temsilcileri ile bir araya geldi

Programlarda MTTB İl Başkanı Talha İbil ve üyeleri, İHH Sakarya Şube Başkanı Sebahattin Aydın ve beraberindekiler, TÜGVA Genel Başkan Vekili Enes Eminoğlu ile TÜGVA Sakarya Şube Başkanı Adnan Dizer yer aldı. Sakarya'daki Sivil Toplum Kuruluşlarıyla oluşturulan ahengin her alana olumlu yönde yansıdığını dile getiren Başkan Toçoğlu, “Sakarya; farklı kültür ve coğrafyalardan insanlara ev sahipliği yapıyor. Hamdolsun şehrimizde kardeşlik, birlik ve beraberlik hakim. Bu noktada Sivil Toplum Kuruluşlarımızın da katkısı yadsınamaz. Ayrıca STK'larımız altında faaliyetlerini sürdüren genç arkadaşlarımızın da her alanda kendilerini geliştirmesi, alanlarına hakim olması büyük önem taşımaktadır. STK'larımızın güçlü olması faaliyet gösterdikleri alanlara da daha fazla katkı sunmalarına olanak sağlayacaktır. Büyükşehir Belediyesi olarak işbirliğini arttırmaya, şehrimiz için birlikte hareket etmeye hazırız. Gelişen, büyüyen, örnek olarak gösterilen Sakarya'mızı daha da iyi bir noktaya taşımak için hep birlikte çalışmalıyız. Rabbim işlerinizi kolaylaştırsın” dedi.

Başkan Toçoğlu, TÜGVA Sakarya Başkanı olarak göreve başlayan Adnan Dizer'e yeni görevinde başarılar diledi.