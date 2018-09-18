Başkan Toçoğlu, SUBÜ Rektörü Sarıbıyık ile bir araya geldi

Dr. Mehmet Sarıbıyık ile bir araya geldi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanlık makamında gerçekleştirilen buluşmada SUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sinan Serkan Özkan ve Genel Sekreter Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Ergen yer aldı. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “SUBÜ olarak 29 bin öğrencimiz ile yeni eğitim dönemine başlayacağız. Yeni üniversiteye biçilen misyon doğrultusunda topluma yönelik sorumluluğumuzun da bilincinde olarak, nitelikli insan yetiştirme ve iş dünyasının sorunlarına çözümler üreten Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirmeyi planlıyoruz. İş dünyamıza nitelikli personel yetiştirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Başkan Toçoğlu ise, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık hocamızı kutluyorum. Sarıbıyık, SAÜ Teknoloji Fakültesi Dekanlığında görev yaptığı süre boyunca pek çok başarılı işlere imza attı. Hocamız öğrenci sanayi işbirliğini destekleyen 3+1 ve 7+1 eğitim projesi ile iş hayatına donanımlı elemanlar kazandırarak sektöre ciddi katkılar sağladı. Yeni üniversitemizin gerçekleştireceği bilgi ve Ar-Ge faaliyetleri ile sektöre ve ülkemize çeşitli katkılar sunacağına ve şehrimizin ismini akademik camiada bir kez daha öne çıkaracağına inancımız tam. Büyükşehir Belediyesi olarak SUBÜ'ye her türlü konuda destek sunmaya hazırız. SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık'a yeni görevinde kolaylıklar diliyorum” diye konuştu.