Başkan Toçoğlu Trabzonlular derneğinin üyesi oldu

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Trabzonlular Derneği'ninde derneğin 20 bin 54. üyesi oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Trabzonlular Derneği'nde düzenlenen programda dernek üyeleriyle bir araya geldi. Buluşmada Başkan Toçoğlu'nun yanı sıra Trabzonlular Derneği Başkan Yardımcıları Fehmi Çelebi, Şenel Türkmen, SAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Temel Gürdal, Baro Eski Başkanı Recep Hacıeyüpoğlu, dernek eski başkanları, ileri gelenleri ve çok sayıda dernek üyesi yer aldı. Yenilen yemeğin ardından söz alan Başkan Yardımcısı Fehmi Çelebi, Başkan Toçoğlu'nu derneklerinde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirterek destekleri için teşekkür etti. Başkan Zeki Toçoğlu, programın ardından Trabzonlular Derneği'nin 20 bin 54. üyesi oldu. Trabzonlular Derneği'nin üyeleriyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek sözlerine başlayan Başkan Toçoğlu, “Bugün bizleri bir kez daha misafir eden derneğimizin kıymetli üyelerine şükranlarımı sunuyorum. Farklı kültürlerin bir arada huzur içerisinde yaşadığı bir şehrimiz var. Bizler de kültürel farklılıklarımızı zenginliğimiz olarak görüyor, STK'larımızla uyum içerisinde çalışıyoruz. Çok şükür bu noktada büyük mesafeler kat ettik. İnşallah STK'larımıza yönelik çalışmalarımız ve sürdürdüğümüz birliktelik devam edecek” dedi.

“20 bin 54. Üye”

Trabzonlular Derneği'nin 20 bin 54. üyesi olan Başkan Zeki Toçoğlu sözlerinin devamında, “Kardeşliği, hoşgörüsü, coşkusu, misafirperverliği ile ön plana çıkan Trabzonlular Derneği'nin yeni üyesi olmaktan büyük mutluluk duydum. Karadenizli kardeşlerimiz kardeşlik coğrafyası şehrimize farklılıklarıyla renk katıyor. İnşallah birlikteliğimizle hepimizin ortak paydası olan şehrimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Rabbim birlikteliğimizi daim eylesin” diye konuştu.