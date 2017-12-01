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01 Aralık 2017 18:36

Başkan Toçoğlu: “Tüm Sakarya bu davanın avukatıdır”

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Kaynarca’da yaşanan vahşette hayatını kaybeden Emani Al-Rahmun’un babası Muhammed Ali Al-Rahmun ve eşi Halid Al-Rahmun’la bir araya geldi.

Başkan Toçoğlu: “Tüm Sakarya bu davanın avukatıdır”

01 Aralık 2017 18:36


Ziyarette İHH Sakarya Şube Başkanı Sebahattin Aydın ve aile üyeleri yer aldı. Sebahattin Aydın, gün boyu devam eden dava ile ilgili Başkan Toçoğlu’na bilgiler verdi ve Sakarya’dan davaya destek olmak için yüzlerce insanın adliyeye geldiğini söyledi. Olayın yaşandığı andan son ana kadar destek olduğu için Başkan Zeki Toçoğlu’na teşekkür eden Emani Al-Rahmun’un babası Muhammed Ali Al-Rahmun, “Tarifi olmayan bir acı içerisindeyiz. Bu acımıza ortak olan tüm Türk halkına teşekkür ediyorum. Sizlere de son ana kadar göstermiş olduğunuz desteklerden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Allah razı olsun” dedi.


Başkan Zeki Toçoğlu, yaşanan acı hadiseyi hala unutamadığını söyledi. Toçoğlu, “Böyle menfur bir hadiseyle karşılaşmak bizleri derinden yaraladı. İnsalık dışı bu vahşet karşısında kelimeler kifayetsiz. Rabbim tekrarını yaşatmasın. Kardeşliğimizi güçlendirsin. Emani sadece sizin kızınız değil, hepimizin kızı. Bu davaya Sakaryalı hemşehrilerimiz, STK’larımız sessiz kalmadı ve sabah adliyedeki yerlerini aldılar. Bu davanın avukatı tüm Sakaryalılar’dır” dedi.




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