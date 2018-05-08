Toplantıda Türkiye Belediyeler Birliği’nin yeni başkanı ve encümen üyelerinin seçimi gerçekleştirildi. Konya Belediye Başkanı olan ve Milletvekili Aday Adaylığı için görevinden istifa eden Tahir Akyürek’in yerine Türkiye Belediyeler Birliği’nin yeni başkanı Fatma Şahin oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu da encümene seçildi.

Türkiye Belediyeler Birliği’nin Mayıs Ayı Meclis Toplantısı’nın ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Toçoğlu, “Konya Belediye Başkanı olan ve Milletvekili Aday Adaylığı için görevinden istifa eden Tahir Akyürek’in yerine Türkiye Belediyeler Birliği’nin yeni başkanı olan Fatma Şahin’i tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Daha fazla kalkınma, güçlü yerel yönetimler için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 24 Haziran’dan sonra yeni bir sisteme geçiş yapacak olan ülkemizde, çok daha güçlü bir yerel yönetim anlayışı hakim olacak. İnşallah ülkemizin, şehirlerimizi geleceğe taşıyacak, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle meclis toplantımızın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.