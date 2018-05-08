Diğer
Kategoriler
08 Mayıs 2018 16:58

Başkan Toçoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği meclis toplantısına katıldı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Mayıs Ayı Meclis Toplantısı’na katıldı.

Başkan Toçoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği meclis toplantısına katıldı

08 Mayıs 2018 16:58


Toplantıda Türkiye Belediyeler Birliği’nin yeni başkanı ve encümen üyelerinin seçimi gerçekleştirildi. Konya Belediye Başkanı olan ve Milletvekili Aday Adaylığı için görevinden istifa eden Tahir Akyürek’in yerine Türkiye Belediyeler Birliği’nin yeni başkanı Fatma Şahin oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu da encümene seçildi.


Türkiye Belediyeler Birliği’nin Mayıs Ayı Meclis Toplantısı’nın ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Toçoğlu, “Konya Belediye Başkanı olan ve Milletvekili Aday Adaylığı için görevinden istifa eden Tahir Akyürek’in yerine Türkiye Belediyeler Birliği’nin yeni başkanı olan Fatma Şahin’i tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Daha fazla kalkınma, güçlü yerel yönetimler için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 24 Haziran’dan sonra yeni bir sisteme geçiş yapacak olan ülkemizde, çok daha güçlü bir yerel yönetim anlayışı hakim olacak. İnşallah ülkemizin, şehirlerimizi geleceğe taşıyacak, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle meclis toplantımızın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAKARYA HABERLERİ
SAKARYA HAVA DURUMU
20
°
C
  • Çarşamba
    20°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    18°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç