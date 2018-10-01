Başkan Toçoğlu: "Türkiye'nin geleceğini gençler belirleyecek"

Programda Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'nun yanı sıra AK Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç, İl Gençlik Kolları Başkanı Murat Salih Başer, Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman, TÜGVA İl Temsilcisi Adnan Dizer ve çok sayıda teşkilat mensubu yer aldı. AK Parti İl Başkanı Fevzi Kılıç, “Gençlerimizin düzenlediği ve doğanın sunduğu eşsiz güzelliklerin arasında gerçekleşen kampın gençlerimizin birlik ve beraberliğini pekiştirmesini diliyorum. AK Parti olarak milletimize hizmet etmek için çaba gösteriyoruz. İstişareye çok önem veriyoruz. Gençlik teşkilatlarında yetişmek, böyle güzel ortamlarda buluşmak insanı geliştirir. Bu ortamlar insana özgüven kazandırır, bilgilendirir ve toplum için mücadele etmeye hazırlar. AK Parti hareketi ve heyecanı ile 16 yıldır hizmet hareketini sürdürüyor. Gençlerimizde burada gereken sorumluluğu alıyor. İnşallah hep birlikte milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

Programda konuşan Başkan Toçoğlu ise, “Bu tür organizasyonlar kardeşliğimizin pekişmesinde ve fikri altyapımızı geliştirmede oldukça önemli. Ülkemizin geleceğinde söz sahibi olacak gençlerimiz AK Parti hareketini geleceğe taşıyacaklar. Gerek teşkilat gerek belediyeler gerekse meclise giden kardeşleriniz olarak zaman içerisinde bu görevleri sizler yükleneceksiniz. Partimizin siz değerli gençler için hazırladığı Diriliş Kampında spor yapın, muhabbet edin ve kitap okuyun. Sakın kitapları ihmal etmeyin. Burası bizim memleketimiz sizlerse bizim gelecek nesillerimizsiniz. Bir ve beraber olmaktan asla vazgeçmeyin. AK Parti hükümetleri ile kaderi değişen yeni Türkiye'nin geleceğini sizler belirleyeceksiniz. Eğer kendinizi yeteri kadar donanımlı ve altyapısı sağlam bir şekilde yetiştirirseniz gelecekte Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi tarih yazabilirsiniz. Daha güçlü bir Türkiye sizlerle, sizin gayretlerinizle yaşayacak. Sizler bu milletin istikbalisiniz. Bu bilinçle hareket ederek hiçbir anınızı boşa geçirmeyin. Vatana ve millete olan hizmet sevdanız tüm sevdaların üzerinde olsun. Öğrenmekten asla korkmayın. Yeni bir dil öğrenin. Gelişiminize katkı sağlayacak uğraşlar edinin. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi; yönetilen değil yöneten gençlik olun. İnşallah sizlerle birlikte misyonumuzu gelecek nesillere ulaştırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.