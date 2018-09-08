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08 Eylül 2018 13:41

Başkan Toçoğlu: "Türkiye’ye örnek bir meydan olacak"

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Demokrasi meydanının yüzde 90’sını tamamlandı.

Başkan Toçoğlu:

08 Eylül 2018 13:41


Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Demokrasi Meydanı’nda devam eden yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Kurmaylarından yenileme çalışmalarında gelinen son nokta ile ilgili bilgiler alan Başkan Toçoğlu’na SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş ve Genel Sekreter Yardımcısı Ayhan Kardan eşlik etti. İncelemede konuşan Başkan Toçoğlu, “Şehrin vitrini Demokrasi Meydanımız için vatandaşlarımızdan, STK’lardan görüşler alarak yeni meydan projemizi şekillendirmiş ve çalışmalarımızı başlatmıştık. Kazı çalışmalarımızın yüzde 90’ını tamamladık. Yeni projeyle meydandaki kot farkını ortadan kaldıracağız. Yağmursuyu drenajı projelendiriyoruz. Ekiplerimiz önümüzdeki hafta su yalıtımına başlayacak. Çelik imalatlarımız ise devam ediyor. İnşallah yeni meydanımızın 1. etabını en kısa süre içerisinde tamamlayacağız. Projemizle Sakaryalıların konforunu arttırmayı amaçlıyoruz. Akıllı Şehir Uygulamalarıyla donatacağımız meydanımızda yeşil alanları da arttıracağız. Akıllı Şehir Uygulamalarımızla toplumumuzun her kesimi için erişilebilir bir meydan inşa edeceğiz. Aydınlatma, oturma alanları, kafe, sosyal alan yine projemizin içerisinde yer alacak. Projemiz tamamlandığında inşallah Türkiye’ye örnek bir meydanı şehrimize kazandırmış olacağız” dedi.




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