Başkan Toçoğlu, ulaşım esnafı ve aileleriyle iftarda buluştu

AKOM’da gerçekleştirilen programa AK Parti Milletvekili Adayı Lütfi Bayraktar, SESOB Başkanı Hasan Alişan, Genel Sekreter Yardımcısı Ayhan Kardan, Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Ali Bektaş, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Feridun Canbaz, daire başkanları, oda başkanları, ulaşım esnafı ve aileleri katıldı. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren SESOB Başkanı Hasan Alişan, “Bugün burada bulunmaktaki maksadımız iftar sofralarında buluşmak, dostluğumuzu pekiştirmek Büyükşehir Belediyesi önderliğinde zirveye ulaşan birlik ve beraberliğimizin devam etmesini dilemektir. Ramazan rahmet ve merhamet ayıdır. Bu doğrultuda birliğimizin her zaman olduğu gibi sürmesini Allah’tan niyaz ediyoruz. Allah niyetlerimizi kabul etsin” dedi.

Ulaşım esnafı ve aileleri ile iftar programında buluşan Başkan Toçoğlu ise, “SESOB Başkanımız Hasan Alişan’ın da bahsettiği üzere Sakarya’da esnaf kardeşlerimizle iyi ve güzel bir birlikteliği beraberce sürdürüyoruz. Hepimiz bir şekilde bu şehre hizmet ediyoruz. Bu şehrin insanlarına elimizden geldiğinin en iyi şekliyle hizmet sunmaya gayret ediyoruz. Bundan sonra da inşallah yakalamış olduğumuz bu istikrar ve huzur ortamını birlikte sağlayarak yine beraberce şehrimize, insanımıza ve ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Toçoğlu, “Bugüne kadar bizlere güvendiniz. Bizlerde AK Parti olarak 2002 yılından bu yana siz değerli hemşehrilerimize hizmet etmek için elimizden gelen gayreti gösterdik. Tabi ki yaptığımız hizmetlerde Ankara’da güçlü ve istikrarlı bir hükümetin olmasının çok ciddi katkıları var. Zaman zaman ifade ettiğimiz gibi; koalisyon dönemlerinde de belediye başkanlığı yaptık. O dönem yaşadığımız maddi ve manevi sıkıntıların hepimiz bilincindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2002’de başlattığı süreç ile Türkiye siyasi ve ekonomik istikrarı yakaladı. Her alanda önemli çalışmalar yapıldı. Şehirlerimiz gelişti, kalkındı. Şimdi 24 Haziran’da da bu istikrarın sürmesi gerekiyor. İnşallah Cumhurbaşkanımıza destek olacağız” şeklinde konuştu.

AK Parti Milletvekili Adayı Lütfi Bayraktar’da, iftar programına katılan tüm misafirlere hoş geldiniz dileklerini ileterek Ramazan aylarını tebrik etti.