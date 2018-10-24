Başkan Toçoğlu: “Ulaşımın standardını daha da yükselteceğiz”

AKOM'da gerçekleştirilen toplantıda Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ayhan Kardan, Ali Oktar, SASKİ Genel Müdür Yardımcısı Sebahattin Belik, Başkan Danışmanı Prof. Dr. Hamza Al ve daire başkanları yer aldı. Ulaşıma bütüncül bir yaklaşım getirdiklerini ifade eden Başkan Zeki Toçoğlu, “Ulaşımda kalitenin ve konforun yükselmesi, hemşehrilerimizin rahat ulaşım imkanından faydalanabilmesi için farklı konular üzerinde çeşitli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Sıklıkla ekibimizle bir araya geliyor, yapabileceklerimiz noktasında görüşmeler yapıyoruz. Bugün de Afet Koordinasyon Merkezimizde şehrimiz ulaşımına ilişkin bir toplantı gerçekleştirerek yapabileceklerimize ilişkin istişarelerde bulunduk” dedi.

Ulaşım alanında insan merkezli bir anlayışla hareket ettiklerini ifade ederek sözlerini tamamlayan Başkan Toçoğlu, “Büyükşehir Belediyesi olarak ulaşım alanında pek çok yeniliğe imza attık. İlk olarak ulaşımın anayasası olan master planımızı hazırladık. Trafikte rahat ve konforlu ulaşımları sağlayan duble yol çalışmalarını hayata geçirdik. Yeni bulvarlar açtık, köprüler inşa ettik. Otobüs filomuzu son teknoloji araçlarla güçlendirdik. Biz; hemşehrilerimizin sağlıklı ve güvenli ulaşımlarını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı bu yönde gerçekleştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.