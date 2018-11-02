Başkan Toçoğlu, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi

Sait Tanış Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda Başkan Toçoğlu, öğrencilerin sorularını yanıtladı. Platform başkanı Aykut Yağcı, “Tecrübeli isimlerin tecrübelerinden yararlanmaya çalışan bir ekibiz. Katıldığınız için teşekkür ederiz” dedi.

Başkan Toçoğlu ise, gençlerin içinde yaşamaktan mutlu olduğu bir şehir hayal ettiklerini belirterek, “Gençlerden gelen her projeye açığız. İlgili tüm birimlerimizle gençlerin akılcıl ve çözümcül önerilerini önemsiyoruz. Aynı zamanda da gençlerimizin akademik ve teknolojik çalışmalarına da imkanlar ölçüsünde destek sunuyoruz, sunmaya da devam edeceğiz. Biz gençlerin içinde yaşamaktan mutlu olduğu bir şehir hayal ediyoruz. Bu hayalimizi de Büyükşehir Belediyesi olarak imkanlar dahilinde yatırımlar yaparak, sporu, sanatı, müziği, doğayı, yeşili ve gençliği önemseyerek gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

İlçelere gençlerin spor yapabileceği tesisleri kazandırmaya devam ettiklerini söyleyen Toçoğlu, “Gençlerimiz için Büyükşehir Belediyesi olarak spora ayrı bir önem veriyoruz. Sağlıklı nesiller için spor gençlerin nesillerimizin vazgeçilmezi olmalı. İlçelerimize gençlerimizin spor yapabileceği spor tesisleri kazandırdık ve kazandırmaya devam ediyoruz. Ekrem Karaberberler Altyapı Tesisleri ile sporun geleceğine yatırım yaptık. 2009 yılından beri doğa yürüyüşleri ile şehrin eşsiz güzelliklerini keşfetme ve spor yapma imkanı sunuyoruz. Kültür ve Sanatın Başkenti Sakarya' olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Her ay dolu dolu geçen kültür sanat takviminde gençleri görmek bizlere mutluluk veriyor. Genç kardeşlerimizin istekleri doğrultusunda sinema gösterimleri, sempozyumlar, paneller, konferanslar, söyleşiler, tiyatrolar, çalıştaylar, seminlerler, sergiler ve konserler düzenliyoruz. Büyükşehir Akademi ve Genç Atölye ile genç neslimizin kişisel gelişimine katkılar sunuyoruz” şeklinde konuştu.

Eğitime olan desteğinde devam edeceğini vurgulayan Toçoğlu, “Eğitime olan desteğimizi yalnızca siz gençlerimiz için değil tüm Sakaryalılar için sürdürüyoruz. SAMEK'ler ile tüm hemşehrilerimiz meslek sahibi oluyor. Sosyal Gelişim Merkezimizde geleceğimiz olan çocuklarımıza eğitimler sunuyoruz. Öte yandan eğitime yönelik desteklerde de bulunuyoruz. Yenikent Meslek Yüksek Okulu ile üniversiteli gençlerimize son derece modern bir okul binası tahsis ettik. Cemil Meriç Anadolu Lisesi öğrencilerine eğitim süresince kalabilecekleri bir yurt binası inşa ettik. İnşallah eğitime desteğimiz de devam edecek” ifadelerini kullandı.