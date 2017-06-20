Başkan Toçoğlu Uzunçarşı’da incelemelerde bulundu

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu Uzunçarşı’da incelemeler gerçekleştirdi. Genel Sekreter Yardımcısı Ayhan Kardan ile Uzunçarşı Yaşatma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Murat Uslu’da incelemeler esnasında hazır bulundu. Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Başkan Toçoğlu, Uzunçarşı esnafını ziyaret ederek hayırlı işler diledi ve dönüşüm çalışmalarıyla ilgili görüşlerini aldı. Tarihi Ada’nın Sakarya tarihinde çok önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Başkan Toçoğlu, “Uzunçarşı çok uzun yıllardan beri şehrimizin ticaret merkezlerinin başında geliyor. Çok fazla tarihi yapının bulunmadığı şehir merkezimizdeki tarihi yapıların bir çoğu burada yer alıyor. Çarşımız yıllar geçtikçe tarihi özgünlüğünü ve cazibesini kaybetmeye başlamıştı. Bizlerde şehrimizin bu önemli değerine sahip çıkmak için bir dönüşüm projesi başlattık. Şu anda projemizde her şey yolunda ilerliyor. Esnaflarımızın işlerini aksatmayacak, çevreye rahatsızlık vermeyecek şekilde bir dönüşüm çalışması yürütüyoruz. Projemiz tamamlandığında Tarihi Uzunçarşı örnek bir görünüme kavuşacak. Şehrimiz önemli bir sembol kazanacak” diye konuştu.

Çalışmalarla ilgili bilgiler veren Başkan Toçoğlu, “Projemizi etaplar halinde gerçekleştiriyoruz. 1. etap çalışmalarımız devam ederken 2. etabı da başlamıştık. Şu anda çarşı zeminine granit döşeme kaplamalar ve yağmur olukları yapılıyor. İşlemleri tamamlanan binaların dış cepheleri boyanıyor. 1. etap kapsamındaki binalarda çatı imalatları bitti. Ahşap doğramalar takılıyor. Binalarda görünürde bulunan kablolar ise gizlenecek. Uzunçarşı’nın doğalgaz tesisatı tamamen yenileniyor. Çarşımızda bulunan 10 tarihi eser binanın ise 5 tanesinde çalışmalar tamamlanmış durumda. Şu anda ortaya çıkan görüntünün dahi heyecan verici olduğu kanaatindeyim. Etaplardaki çalışmalarımız tamamen bittiğinde ortaya çıkacak görüntünün tüm hemşehrilerimiz ve şehrimizi ziyaret edenlerce çok beğenileceğine, Tarihi Uzunçarşı’nın bir cazibe merkezi haline geleceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.