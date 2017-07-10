Başkan Toçoğlu, Vali Balkanlıoğlu’nu makamında ağırladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamında gerçekleştirilen buluşmada Ankara Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin ve beraberindekilerin yanında SASKİ Genel Müdürü Rüstem Keleş, Genel Sekreter Yardımcıları Zafer Poyraz ve Ayhan Kardan yer aldı. Başkan Toçoğlu, Ordu’dan Sakarya’ya atanan Vali Balkanlıoğlu’na nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, Sakarya’nın tüm göstergelerini daha da yukarılara taşımak için birlikte çalışacaklarını belirtti. Vali Balkanlıoğlu ve Başkan Toçoğlu, 15 Temmuz anma programları ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

11 Temmuz Salı günü başlayıp 16 Temmuz Pazar sabahı sona erecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Başkan Toçoğlu, “15 Temmuz anma programları konusunda bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Valiliğimizin koordinatörlüğünde yarından itibaren 5 gün süreyle bu anma etkinlikleri gerçekleşecek. Bütün vatandaşlarımızdan bu programlarda bizi yalnız bırakmamalarını bekliyoruz” dedi.

Sakarya’da göreve başladığı ilk günde Başkan Toçoğlu, AK Parti MKYK Üyesi Recep Uncuoğlu, AK Parti Sakarya Milletvekilleri Ali İhsan Yavuz ve Ayhan Sefer Üstün ile SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş tarafından ziyaret edildiğini hatırlatan Vali İrfan Balkanlıoğlu, “Bizlerde bu ziyarete karşılık olarak iade-i ziyarette bulunalım istedik. Sakarya’yı tanımaya hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Sakarya’nın büyükşehir olması önemli bir artı değer. Büyükşehir yönetimi tek elden sevk ve idare imkanı sağladığı için kaynak israfının önlenmesini, hizmetlerin daha etkin ve verimli şekilde sunulmasını sağlıyor. Bizlerde böyle önemli bir avantaja sahip olan Sakarya’nın daha ileri noktalara gelebilmesi için hep beraber çalışacağız” diye konuştu.

Anma etkinlikleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Vali Balkanlıoğlu ise, “Sakarya Valiliği olarak ilimizde 15 Temmuz’un seneyi devriyesi münasebetiyle halkımızın bilinç düzeyinin yükseltimesi, bu günlerin unutulmaması ve bir daha yaşanmaması için bir dizi etkinlik ve programlar düzenliyoruz. Tabi sadece Valilik değil, Büyükşehir Belediye Başkanımız ile istişare halinde ortak bir program benimsedik. Bütün kamu kuruluşlarını, sivil toplum örgütlerini ve siyasi partileri davet ediyoruz. Programımız çok çesitli etkinliklerden meydana geliyor. Sakarya 15 Temmuz’un vahşice yaşandığı illerden birisi. Burada Valiliği basmışlar, kendilerince ele geçirmişler. Bu demokrasiye bir saldırı. Bu konuda Sakarya’da güzel bir anma etkinliği düzenlemek istiyoruz. Yarından itibaren 15 Temmuz’a kadar sürecek. Hükümet’ten gelecek talimat doğrultusunda demokrasi nöbetleri bir miktar daha devam edebilecek” şeklinde konuştu.

Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştirilecek programlarda farklı isimlerde sahne alacak. İlk olarak 11 Temmuz Salı günü İbrahim Sadri, Sakarya’da olacak. 12 Temmuz Çarşamba günü Eşref Ziya, 13 Temmuz Perşembe günü Erkan Mutlu ve Ammar Acarlıoğlu, 14 Temmuz Cuma günü Mustafa Demirci ve Mustafa Kamacı ve 15 Temmuz Cumartesi akşamı ise Grup Tillo yer alacak. 11 Temuz Salı gününden 16 Temmuz Pazar sabahına kadar sergiler, video gösterimleri, Kur-an’ı Kerim tilavetleri ile 15 Temmuz ruhu canlanacak.