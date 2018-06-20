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20 Haziran 2018 13:17

Başkan Toçoğlu voleybol turnuvasına katıldı

11.

Başkan Toçoğlu voleybol turnuvasına katıldı

20 Haziran 2018 13:17

Abhaz ve Adige Köyleri Voleybol Turnuvası açılış törenine Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu da katıldı.


Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Abhaz ve Adige Köyleri Voleybol Turnuvası açılış törenine katıldı. Hendek Soğuksu Köyünde gerçekleşen turnuva açılışında SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, Genel Sekreter Yardımcısı Ayhan Kardan, Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü, Hendek Muhtarlar Derneği Başkanı Dursun Emin Kula, Abhaz ve Adige köyleri sakinleri yer aldı. Büyük bir coşkuya ev sahipliği yapan voleybol turnuvası, Kepekli ve Balbalı arasında oynanan kıyasıya mücadeleyle başladı.


Voleybol Turnuvası Açılış Töreni sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Toçoğlu, “ Abhaz ve Adige Köyleri Voleybol Turnuvası’nın açılışına katıldık. Turnuvaya katılan tüm takımlarımızı tebrik ediyorum. Birlik ve beraberliğimize katkı sağlayan bu anlamlı organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenleri kutluyorum. Böylesine güzel buluşmaların şehrimizde yaygınlaşmasını diliyorum. Bizler de Büyükşehir Belediyesi olarak desteklerimizi sürdüreceğiz. Turnuvaya katılan tüm Abhaz ve Adige köyleri takımlarına başarılar diliyorum. 11 yıldır bu turnuvada kazanan hiç değişmedi. Eminim ki turnuva sonucunda kazanan yine kardeşlik olacak” dedi.




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