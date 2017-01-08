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08 Ocak 2017 17:45

Başkan Toçoğlu yatırımlar için konuştu

Başkan Toçoğlu yatırımlar için konuştu

08 Ocak 2017 17:45

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, yeni yılın ilk projeleri ve kamuoyuna daha önce açıklanan bazı yatırımlarla ilgili devam eden süreçlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştığı iletilerde Toçoğlu’nun şehre yeni bir yaşam alanı ve 45 milyon 600 bin liralık yeni altyapı ve içmesuyu projeleri ile ilgili bilgi verdiği görüldü. Toçoğlu’nun Kongre ve Kültür Merkezi’ne ilişkin paylaşımları da ayrıca dikkat çekti. Başkan Zeki Toçoğlu takipçileri ile şu iletileri paylaştı: “Yeni yılla birlikte tempomuzu daha da arttırdık. Hız kesmeden yeni projeler için çalışmaya devam ediyoruz. Altyapı ve içmesuyu başlığında yeni dönemde ilçelerimizi 45 milyon 600 bin liralık yeni yatırımlarla buluşturacağız. Taraklı, Geyve, Karapürçek, Akyazı, Sapanca, Hendek, Karasu ve diğer muhtelif bölgelerde önemli yatırımlar için düğmeye basıyoruz. Başta Yenikent’te yaşayan hemşerilerimiz olmak üzere tüm şehri ilgilendiren bir müjdemiz daha var. Yenikent’e yeni bir yaşam alanı kazandıracağız. Karaman Park için meclis sürecini başlatıyoruz. Yeni yaşam alanları, eğitim projeleri, içmesuyu ve altyapı hizmetleri, Devam eden yatırımlarımızla Yenikent’in yıldızı parlamaya devam ediyor. Vee Kongre Merkezi... AFA’yı yıktık. Yıkılan alana inşallah ulusal ve uluslararası standartlara uygun bu projeyi inşa edeceğiz. Yeni yılın ilk meclis toplantısında bu projede 30 milyonluk kredi kullanımı hususunda onay alınacak. Yaşamak inşa etmektir. Bu şehri daha yaşanabilir kılmak adına durmak, duraksamak yok. Sakarya için proje üretmeye devam” ifadelerini kullandı.



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