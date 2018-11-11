Başkan Toçoğlu Yeni Bölge Hali Kompleksi'nde incelemelerde bulundu

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Arifiye'de inşa çalışmaları devam eden Toptan Sebze ve Meyve Hali Kompleksi'nde incelemelerde bulundu.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'na Genel Sekreter Yardımcısı Ayhan Kardan, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanı Haydar Akbulut ve Sakarya Hal Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Çuhadar eşlik etti. Sakarya Hal Yönetim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Çuhadar, “Yeni bölge halimiz Türkiye'nin ilk Yap-İşlet-Devret modeli ile hayata geçirilmektedir. Şehrimizin ve komşu illerin ihtiyacını karşılayacak şekilde inşa edilen halimiz lokasyon bakımından Türkiye'nin tüm sebze ve meyve ihtiyacını karşılayan ana ulaşım arterleri üzerinde yer almaktadır. Yeni halimizde bütün hijyenik şartlar düşünüldü. Hemşehrilerimiz hal tamamlandığında sağlıklı olarak bütün sebze ve meyve ihtiyacını buradan karşılayabilecekler” dedi.

Yeni Bölge Hali Kompleksi'nin en kısa sürede hayata geçeceğini aktaran Başkan Toçoğlu ise, “96 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilen ve bölgenin en büyük hali olma özelliğini taşıyan tesisimizi inşallah kısa süre içerisinde tamamlayacağız. 80 dükkan ve bir idari binanın yer aldığı tesisimizde altyapı imalatları tamamlandı. Binaların kaba işçiliğinde sona gelindi. İnce işçilik ise devam ediyor. Ekiplerimiz tesisat işlerinin tamamlanmasının ardından zemin düzenleme çalışmaları başlayacak. Türkiye'nin ilk Yap-İşlet-Devret modeli ile hayata geçirilen bölge halimiz sebze ve meyve sektörüne yeni bir soluk kazandıracak. Esnafımızın hale ulaşımı için gerekli hazırlıklarımızı tamamladık. Kazandıracağımız yeni arterle Hal Kompleksine ulaşım daha konforlu sağlanacak. Yeni Bölge Hali Kompleksini inşallah en kısa sürede hayata geçireceğiz” diye konuştu.