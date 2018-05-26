Başkan Toçoğlu: “Yeni sisteme katkı sağlayacağız”

Dönem Milletvekili Adayları ile bir araya gelen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Türkiye’nin önemli bir seçim sürecine girdiğini belirtti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Dönem Milletvekili Adayları ile bir araya geldi. Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyarete AK Parti İl Başkanı Fevzi Kılıç ve AK Parti Sakarya Milletvekili Adayı ve SKM Başkanı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sakarya Milletvekili Adayları Recep Uncuoğlu, Kenan Sofuoğlu, Çiğdem Erdoğan Atabek, Ali İnci, Ekrem Yüce ve Lütfi Bayraktar yer aldı. Başkan Toçoğlu, milletvekili adaylarının Sakarya’ya hayırlı olmasını temenni ederek başarılar diledi.

“Hepimize çok iş düşüyor”

Seçim sürecini değerlendiren Başkan Zeki Toçoğlu, “24 Haziran seçimleri dolayısıyla milletvekillerimiz belirlendi. Milletvekillerimizin seçim çalışmaları başladı. Önemli bir seçim sürecine giriyoruz. Cumhurbaşkanlığı Yeni Hükümet Sistemi’ne bu seçimle geçeceğiz. Hepimize çok iş düşüyor. Milletvekili adaylarımızla beraber inşallah Sakarya’da iyi bir sonuç alarak Türkiye’nin yeni geçeceği sisteme bir katkı da biz sağlayacağız” diye belirtti.

“Seçim süreci başladı”

AK Parti Sakarya Milletvekili Adayı ve SKM Başkanı Ali İhsan Yavuz yaptığı açıklamada, “Türkiye çok hızlı bir şekilde seçim mahalline girmiş bulunuyor. Her yerde programlar başladı. Cumhurbaşkanımız yarın itibari ile miting programlarını başlatıyor. Zaten uzun bir süredir kongre sebebi ile illeri tarıyordu. Şimdi bilakis seçim süreci ile ilgili illeri gezmeye başlayacak. Erzurum’dan start verecek. Sakarya’da da biz 5 Haziran Salı günü kendisini ağırlayacağız. Bizde diğer milletvekili arkadaşlarımız ile seçim çalışmalarını ve propaganda sürecini yönetiyoruz. El birliği ile çalışmak suretiyle yine Sakarya’da iyi bir sonuç alıp Cumhurbaşkanımızın yüzünü ağırtmayacağız” ifadelerini kullandı.

“Teşkilat olarak sahadayız”

İl Başkanı Fevzi Kılıç ise, “24 Haziran münasebetiyle adaylarımız belli olunca sahaya indik. Bütün teşkilatlarımızı adaylarımızla beraber dolaştık. Dün itibari ile Ankara’da Genel Merkezimizde hem aday tanıtımımız hem de seçim beyannamemizi Cumhurbaşkanımız çok güzel bir kalabalığın önünde yaptılar. Bugün de sahaya indik. Teşkilat olarak sahadayız. Hakikaten bu seçimlerin farklı bir tarafını görüyorum. Bütün milletvekili adayları bilgileri, deneyimleri ve birikimleri olan arkadaşlarımız, dostlarımızdır. Hepsi kendi alanında uzman ve siyaseti bilen insanlardır. Dolayısıyla biz Sakarya’da en güzel sonucu alacağımıza inanıyoruz. Bu seçimi Türkiye’nin kader seçimi olarak görüyoruz. Allah’ın izni ile de başarılı olacağımıza inanıyoruz” dedi.