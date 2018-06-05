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05 Haziran 2018 17:10

Başkan Toçoğlu, Yerel Kültür Dernkelerinin iftarına katıldı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Yerel Kültür Derneklerinin üyeleri ile iftar programında bir araya geldi.

Başkan Toçoğlu, Yerel Kültür Dernkelerinin iftarına katıldı

05 Haziran 2018 17:10


AKOM’da gerçekleştirilen programda AK Parti Milletvekili Adayı Ekrem Yüce, Yerel Kültür Dernekleri Başkanları, yönetimleri, üyeleri ve aileleri yer aldı. Başkan Toçoğlu, “Kardeşlik coğrafyası Sakaryamızın güzel insanlarıyla bir Ramazan ayında daha tekrar birlikte olduk. Bizim için sizlerle bir arada kardeşlik sofralarında bulunmaktan çok memnunuz. Uzun yıllardır bu şehirde beraberce yaşıyor ve bu şehre yine beraberce hizmet ediyoruz. Yıllardır gerçekleştirdiğimiz kardeşlik ortamının sürdürülmesi için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Bugünlere kadar her birinizin çok değerli katkılarıyla huzur iklimini koruduk. İnşallah bundan sonrada da beraberce bu kardeşlik iklimini muhafaza etmeye devam edeceğiz” dedi.


Sakarya’ya hizmetlerin süreceğini belirten Toçoğlu, “Ülkemiz önemli süreçlerden geçiyor. Temennimiz şudur ki; Allah milletimize ve devletimize zeval vermesin. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi muhafaza etsin. Ülkemizde uzun yıllardır süren istikrar ortamıyla şehirlerimize değerler kattık. İnşallah ülkemize değer katmaya da devam edeceğiz. Sizlerle olan istişarelerimizi kesmeden bu şehre hizmet etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.


AK Parti Milletvekili Adayı Ekrem Yüce ise, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeki Toçoğlu’na bizleri bir araya getirdiği için teşekkür ediyorum. Bir Afrika atasözü der ki; ülkenizin aslanlarını öldürürseniz, düşmanların aslanlarına yem olursunuz. Onun için biz kendi ülkemize sahip çıkarsak bilin ki düşmanların aslanlarına yem olmayız. Taptuk Emre diyor ki; hayat bir yürüyüştür. Aşk ile yürürseniz dünyayı sırtınızda taşırsınız. Eğer aşksız yürürsen bu beden sırtınıza yük olur. Ben cesedimizin sırtımıza yük değil, bir muhabbet olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.




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