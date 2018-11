Başkan Toçoğlu, 'Zirve'den Yeni Ufuklara Koşuş' programına katıldı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Eğitim-Bir-Sen tarafından düzenlenen ‘Zirve'den Yeni Ufuklara Koşuş' programına katıldı.

Adapazarı ilçesinde bulunan bir düğün salonunda gerçekleştirilen programda Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'nun yanı sıra Eğitim-Bir-Sen Başkanı Murat Mengen, ilçe belediye başkanları ve üyeler yer aldı. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Şube Başkan Yardımcısı Fuat Özcan, “Bugün konfederasyon olarak 1 Milyon, Eğitim Bir-Sen olarak 430 bin üyeye sahip büyük bir aileyiz. Bizle Mehmet Akif İnan'ın prensiplerini şiar edinerek Eğitim Bir-Sen'in kimliğinin Sakarya'da kamulaşmasını sağladık. Yeni ilçe yönetimlerimizi belirledik. Eğitim Bir-Sen Sakarya teşkilatı birlikteliğini herkese ispatlamıştır. Bizleri bu yolda yalnız bırakmayan Belediye Başkanlarına, paydaşlarımıza ve üyelerimize teşekkürü borç biliriz” dedi.

Eğitim Bir- Sen Sakarya 1 nolu Şube Başkanı Murat Mengen, “Şehrimizin ağabeyi olan, her an yanımızda duran kadim dostumuz Başkan Zeki Toçoğlu'na teşekkür ediyoruz. Adanmışlığın sendikal gücünü omuzlarında taşıyan şubemizin yeni üyeleri ile 18 Kasım'da gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurul öncesi bir tanışma toplantısı düzenlemek için buradayız. Bizim 3 ana hedefimiz var. Bu hedefler; içimize, dışımıza ve işimize yolculuk. Her zaman üyelerine katkı sağlayan bir sendika olduk. Bazen hep birlikte meydanlara indik bazen de yardıma ihtiyacı olanın yanında olduk. Her sene üye hedefimizi arttırdık. 6 bin üyemiz var. Bu başarı gece gündüz demeden çalışan teşkilatımıza ait” diye konuştu.

Eğitim Bir-Sen üyeleri ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek sözlerine başlayan Toçoğlu, “Önemli bir coğrafya üzerinde bulunan ülkemiz için sürekli olarak çalışmak, kardeşliğimizi ve dostluğumuzu perçinlemek gibi bir görevimiz var. Bizlere verilen bu önemli görevleri bir dava şuuruyla en iyi şekilde yapmalıyız. Birlik ve beraberliğimizi güçlendiren bu toplantıların önemi büyük. Kardeşliğimizi, birlikteliğimizi her zaman daha da pekiştirmek, kuvvetlendirmek durumundayız. Milletimize en iyi, en doğru hizmeti sunmak için çalışıyoruz. Hamdolsun bugün Sakarya'da yakaladığımız uyum, şehrimizin her bir noktasında hissediliyor. Paydaşlarımızla birlikteliğimiz kuvvetleniyor. İnşallah dava şuuruyla hareket etmeye, ilkeli duruşumuzla milletimize hizmet sunmaya devam edeceğiz. Rabbim çalışmalarınızı kolaylaştırsın” şeklinde konuştu.