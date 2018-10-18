Başkan Toçoğlu'dan İŞKUR ve SGK İl Müdürlüğü'ne ziyaret

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, İŞKUR İl Müdürlüğü ve SGK İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

İŞKUR İl Müdürlüğü ve SGK İl Müdürlüğü'nü ziyaret eden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, her iki kurumu da gezerek, çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Yeni kurum binalarında daha nitelikli hizmetlerin vatandaşlara sunulduğunu ifade eden Başkan Toçoğlu, Kaya ve Çavuş'a çalışmalarında kolaylıklar diledi. Başkan Toçoğlu'nun ziyaretine İŞKUR İl Müdürü Tekin Kaya, SGK İl Müdürü Erhan Çavuş ve Hızırtepe Mahalle Muhtarı Bedri Arslan eşlik etti. İŞKUR ve SGK İl Müdürlüklerini ziyaret eden Başkan Toçoğlu, “Yeni hizmet binalarıyla vatandaşlarımıza daha etkin ve nitelikli hizmetler sunuluyor. SGK İl Müdürümüz Erhan Çavuş'a, İŞKUR İl Müdürümüz Tekin Kaya'ya çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

Yenilenen müdürlüklerin vatandaşlara daha etkin ve verimli bir hizmet sunacağını belirten Başkan Toçoğlu, “SGK ve İŞKUR İl Müdürlüklerimizi ziyaret ettik. Hizmet sundukları yeni binalarında incelemelerde bulunduk. Yenilenen müdürlüklerimiz vatandaşlarımıza daha etkin ve verimli bir hizmet sunuyor. Hamdolsun bizlerde her iki kurumumuzla da işbirliği içerisinde çalışıyoruz. İnşallah bu birlikteliğimiz devam edecek. SGK İl Müdürümüz Erhan Çavuş'a, İŞKUR İl Müdürümüz Tekin Kaya'ya çalışmalarında başarılar diliyorum” diye konuştu.