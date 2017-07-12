Şehit Gökbayrak’ın kabir ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Toçoğlu, “15 Temmuz tıpkı Malazgirt gibi, Çanakkale gibi, Sakarya gibi bu milletin yazdığı kahramanlık destanlarından birisi olarak görkemli tarihimizde yerini aldı. O gece darbeci hainlere karşı direnmek için Özel Harekat Polisi Serdar Gökbayrak kardeşimiz de tıpkı diğer 248 kahraman şehidimiz gibi gözünü bile kırpmadan vatanı, milleti, bayrağı, değerleri için şahadete yürüdü. Kendisine bir kere daha Allah’tan rahmet diliyorum. Allah şehitlerimizden razı olsun. Şehidimizin ailesi bizim de ailemiz. Onlara sahip çıkmak bizim en asli görevlerimiz arasında. Kendilerine de başsağlığı diliyorum” dedi.