Diğer
Kategoriler
12 Temmuz 2017 17:28

Başkan Toçoğlu’ndan, 15 Temmuz’da şehit olan Özel Harekat Polisi’nin mezarına ziyaret

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları kapsamında hain darbe girişiminde özel harekat ve askerlerle birlikte Arnavutköy Topkule Kışlası’na girmek isteyen ve kahramanca mücadele ederek darbeci askerlerin ateş açması sonucu şehit olan Özel Harekat Polisi Serdar Gökbayrak’ın Arifiye Hanlı Mezarlığı’nda bulunan kabrini ziyaret ederek yakınlarına başsağlığı ve metanet diledi.

Başkan Toçoğlu’ndan, 15 Temmuz’da şehit olan Özel Harekat Polisi’nin mezarına ziyaret

12 Temmuz 2017 17:28


Şehit Gökbayrak’ın kabir ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Toçoğlu, “15 Temmuz tıpkı Malazgirt gibi, Çanakkale gibi, Sakarya gibi bu milletin yazdığı kahramanlık destanlarından birisi olarak görkemli tarihimizde yerini aldı. O gece darbeci hainlere karşı direnmek için Özel Harekat Polisi Serdar Gökbayrak kardeşimiz de tıpkı diğer 248 kahraman şehidimiz gibi gözünü bile kırpmadan vatanı, milleti, bayrağı, değerleri için şahadete yürüdü. Kendisine bir kere daha Allah’tan rahmet diliyorum. Allah şehitlerimizden razı olsun. Şehidimizin ailesi bizim de ailemiz. Onlara sahip çıkmak bizim en asli görevlerimiz arasında. Kendilerine de başsağlığı diliyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAKARYA HABERLERİ
SAKARYA HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
SAKARYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 18 ŞEVVÂL 1438
  • 12 Temmuz 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :03:16
  • Güneş :05:30
  • Öğle :13:15
  • İkindi :17:14
  • Akşam :20:38
  • Yatsı :22:34
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!