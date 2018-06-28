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28 Haziran 2018 13:27

Başkan Toçoğlu’ndan, AK Parti Karasu İlçe Teşkilatına ziyaret

AK Parti Karasu İlçe Teşkilatını ziyaret eden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, 24 Haziran seçim sürecinde gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı teşkilat üyelerine teşekkür etti.

Başkan Toçoğlu’ndan, AK Parti Karasu İlçe Teşkilatına ziyaret

28 Haziran 2018 13:27


Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, AK Parti Karasu İlçe Başkanı İshak Sarı’yı ziyaret ederek 24 Haziran seçimlerinde elde ettikleri başarılı sonuçlar için tebrik etti. İlçe yönetiminin de yer aldığı buluşmada Karasu’da devam eden yatırımlar da masaya yatırıldı. İlçe Başkanı İshak Sarı, nazik ziyaretleri dolayısıyla Başkan Toçoğlu’na teşekkür etti. 24 Haziran seçimleri ile kutlu yolculuklarına devam ettiklerini belirterek sözlerine başlayan Başkan Zeki Toçoğlu, “24 Haziran ülkemiz demokrasisinin gurur günü olmuştur. Katılımın yüksek olduğu seçimlerde Sayın Cumhurbaşkanımız yeni sistemin ilk lideri oldu. Sakarya’mız yine Sayın Cumhurbaşkanımıza yüzde 70’in üzerinde bir oy ile destek gösterdi. Hamdolsun milletimiz istikrar ve güvenden yana tercihini kullanmış, Sayın Cumhurbaşkanımıza yeni dönemde de göreve devam demiştir” dedi.


Sorumluluklarının daha da arttığına dikkat çeken Başkan Zeki Toçoğlu, “Milletimizin Sayın Cumhurbaşkanımıza gösterdiği teveccüh, partimize sundukları bu büyük destek bizim çalışma azmimizi daha da arttırıyor. Şimdi daha fazla çalışma, daha fazla üretme zamanıdır. Rabbim birlik ve beraberlik içerisinde bu şehre daha fazla hizmet etmeyi nasip etsin. Bu vesileyle seçim sürecinde büyük bir özveriyle çalışmalar gerçekleştiren ilçe teşkilatımızın kıymetli üyelerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.




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