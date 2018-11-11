Başkan Toçoğlu'ndan Alandüzü'ne saha sözü

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Adapazarı Alandüzü Mahallesi'nin gençleriyle bir araya geldi.

Ayçiçeği Vadisi ve Bisiklet Adası'nda düzenlenen programda Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'nun yanı sıra SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, Alandüzü Mahalle Muhtarı Erdem Yılgın ve çok sayıda genç isim yer aldı. Başkan Toçoğlu, gençlerle sohbet ederken; futbol sahası konusundaki taleplerine de kayıtsız kalmadı. Alandüzü Mahalle Muhtarı Erdem Yılgın, program dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

Gençlerle bir arada olmaktan büyük keyif aldığını belirterek sözlerine başlayan Başkan Toçoğlu, “Büyükşehir Belediyesi olarak tüm ilçelerimize hizmet ediyoruz. Bugün de Yenikent bölgemizde hayata geçirdiğimiz ve 2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağımız Ayçiçeği Vadisi ve Bisiklet Adası'nda bir aradayız. Dubai'de gerçekleştirilen törenle şampiyonanın Sakarya'da yapılacağının açıklanmasının hemen ardından çalışmalara başladık ve kısa süre içerisinde bu tesisi şehrimize kazandırdık. Uluslararası normlara göre hayata geçirdiğimiz proje ile ev sahipliği yapacağımız şampiyona hem ülkemizin hem de şehrimizin tanıtımına büyük katkı sunacak” dedi.

Başkan Toçoğlu, Sakarya'da spor yapılabilecek alanların sayısını her geçen gün arttırdıklarını ifade ederek, “Sporda başarının tesisleşmeden geçtiğine inanıyorum. Bu doğrultuda şehrimize modern spor tesisleri kazandırdık. İlçelerimize sentetik sahalar inşa ederken; Sakaryaspor'un altyapı sorumluluğunu tamamen üstlendik ve Ekrem Karaberberoğlu Altyapı Tesisleri'ni hayata geçirdik. Şimdi sporun farklı bir dalı olan yüzme için havuz çalışmaları yürütüyoruz. Amatör spor kulüplerine desteklerde bulunuyoruz. İnşallah çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.

Gençlerin futbol sahası taleplerini cevaplandıran Toçoğlu, “Alandüzü'nde futbol sahası noktasındaki bir talebin olduğunu biliyoruz. Daha öncede gündeme gelen bir konuydu. Bakanlığın uhdesinde olan araziyi Büyükşehir'e tahsisi için müracaatta bulunacağız. Tahsisin gerçekleşmesinin ardından bu sahada gerekli düzenlemeleri yaparak gençlerimizin kullanımına sunarız. Soyunma odaları inşa ederiz. Futbol sahasının etrafını çeviririz. İzleyiciler için tribün yaparız. Sizlerin rahatlıkla spor yapabileceğiniz bir ortam hazırlarız. Yeter ki şartlar oluşsun” şeklinde konuştu.