Başkan Toçoğlu'ndan Doğançay mahallesine ziyaret

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Geyve ilçesinde bulunan Doğançay Mahallesi'ni ziyaret etti.

Doğançay Mahalle Muhtarı Murat Çınar'la görüşen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'na Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, Adapazarı Belediyesi Başkanvekili Erol Aydın, Genel Sekreter Yardımcısı Ayhan Kardan, şehir eşrafı eşlik etti. Başkan Toçoğlu, Doğançay Mahallesi Muhtarı Murat Çınar'dan mahalleye ilişkin bilgiler alarak, ev sahipliği dolayısıyla teşekkür etti. Doğançay Mahallesi'ni ziyaret eden Başkan Toçoğlu, “Yeşille mavinin buluşma noktası olan Sakarya, yaylaları, denizi, gölü, nehri, şelalesi, dereleri ile tüm güzelliklere sahip. İnsana huzur veren tüm bu güzellikleri şehrimize bahşeden Rabbimize hamdolsun. Doğançay Şelalesi olmak üzere herkesi Sakarya'nın tüm güzelliklerini keşfetmeye davet ediyorum” dedi.

Sakarya'nın doğanın sunduğu tüm imkanlara sahip olduğunun altını çizen Başkan Zeki Toçoğlu, “Yeşille mavinin buluşma noktası olan Sakarya, yaylaları, denizi, gölü, nehri, şelalesi, dereleri ile tüm güzelliklere sahip. İnsana huzur veren tüm bu güzellikleri şehrimize bahşeden Rabbimize hamdolsun. Doğançay'da şehrimizin doğal güzellikleriyle öne çıkan, şelalesiyle binlerce misafiri ağırlayan bir mahallemiz. Şehrimiz turizm potansiyeline de önemli bir katkı sunuyor. İnşallah biz de şehrimiz turizmine katkı sunacak çalışmaları hayata geçirmeye devam edeceğiz. Doğançay Şelalesi olmak üzere herkesi Sakarya'nın tüm güzelliklerini keşfetmeye davet ediyorum” diye konuştu.

Doğançay Mahallesi Muhtarı Murat Çınar ise, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeki Toçoğlu'nu mahallemizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk. Şehrimizin doğal güzelliklerinin nadide bir köşesi de Doğançay'dır. Mahallemize yaz aylarında gelen misafir sayısı ciddi oranda artıyor. Bu durum bizleri fazlasıyla memnun ediyor” şeklinde konuştu.