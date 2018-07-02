Başkan Toçoğlu’ndan, Hendek 2. OSB’ye ziyaret

Organize Sanayi Bölgesi’ne (OSB) ziyarette bulundu.

OSB’ye kazandırılan İtfaiye Binasını da ziyaret eden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu’na SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü, Hendek 2. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Bodur, SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, Genel Sekreter Yardımcısı Ayhan Kardan eşlik etti. Hendek 2. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Bodur, “Geçtiğimiz günlerde OSB’nin yeni yönetim kurulu seçimlerini gerçekleştirdik. Yönetim kurulumuza genç ve dinamik kişileri dahil etmeye özen gösterdik. İnşallah yeni yönetimimizle Sakarya’nın sanayisi için üretmeye devam edeceğiz” derken SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, “Hendek 2. Organize Sanayi Bölgesi gelişimine devam ediyor. Bu kapsamda sanayi bölgemizde cami inşaatı sürerken Büyükşehir Belediyemiz tarafından itfaiye binasının inşaatı tamamlandı. İtfaiye binası OSB’mize değer kattı” dedi.

Hendek 2. Organize Sanayi Bölgesi’ne ziyarette bulunan Başkan Toçoğlu, “Hendek 2. OSB Türkiye’nin ve şehrimizin en önemli OSB’leri arasında. OSB’mizin gelişimi sürüyor. İtfaiye binası tamamlandı. Büyükşehir itfaiyesi tam teşkilatla OSB’ye hizmet vermeye hazır. İnşallah OSB’miz Türkiye’ye örnek olacak. Her zaman ifade etiğimiz gibi, bizler bu şehirde birlik içerisinde şehrimiz için çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Sakarya’nın ekonomisinin gün geçtikçe büyüdüğünü ifade eden Toçoğlu, “Önümüzde büyüyen, gelişimini sürdüren ve geleceğe sağlam adımlarla ilerleyen bir Sakarya var. Gelişim ve istikranın en büyük göstergesi olan ihracatta her yıl rekor kırıyoruz. Sakarya’nın ekonomisi gün geçtikçe büyüyor. Gelişen sanayimizle birlikte ekonomimiz güçleniyor. Şimdi Milli Savunma Sanayi’nin üretim üssü Sakarya’mız olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız Karasu’yu Mega Endüstri Bölgesi olarak ilan etti. İnşallah yeni dönemde de bu gelişim artarak devam edecek” şeklinde konuştu.