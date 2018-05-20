Başkan Toçoğlu’ndan, Sakaryaspor maçı öncesi birlik çağrısı

Lig’e yükselmek için oynayacağı son maçlar öncesinde birlik çağrısında bulundu.

Lig’e yükselmek için oynayacağı mücadeleler öncesinde sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Gümüşhanespor karşısında alınan 4-1’lik galibiyetle çok önemli bir avantaj yakaladıklarını ve finalin kapısını araladıklarını belirten Başkan Toçoğlu, final maçı öncesinde birlik beraberlik çağrısında bulundu.

Başkan Toçoğlu’nun paylaşımları şu şekilde; "Sakaryasporumuz geçmişte çok zor günler geçirdi. Hep birlikte bu zor günleri geride bıraktık. Geçtiğimiz yıl İstanbul’da 30 bin kişiyle final oynadık. Şampiyon olduk. Şehir olarak büyük bir mutluluk yaşadık. Bu yıl yine playofflarda adım adım şampiyonluğa ilerliyoruz. Şimdi yönetimi, sporcusu, iş dünyası, STK’ları, medyası ve taraftarıyla Sakaryaspor’un yanında olmamız gerekiyor. Biz güçlü kılan birlikteliğimizdir. Eğer ayrışırsak, birbirimizle uğraşırsak, küçük meseleleri büyütüp aramıza soğukluk girerse gücümüz zayıflar. Bu nedenle basit meseleleri bir kenara bırakıp, sadece Sakaryaspor’un şampiyonluğuna odaklanacağız. Takımımızın şampiyon olmasını, 1. Lig’e yükselmesini istiyorsak hepimiz şunu bilmeliyiz ki birlik olmadan bunu gerçekleştirmemiz mümkün değil. Şampiyonluk için son 180 dakikamız kaldı. Tüm Sakarya’yı takımımızın etrafında kenetlenmeye, birlikte olmaya davet ediyorum. Gümüşhanespor’u 4-1’le geçen sporcularımız ve teknik ekibimiz üzerine düşeni yapmıştır. Şimdi sıra şehrimizde. Salı akşamı 28 bin kişiyle takımımızın yanında olmalı, şampiyonluk yolunda Sakaryaspor’a destek sunmalıyız. İnşallah tarihi bir şampiyonluğu daha hep birlikte kutlayacağız."