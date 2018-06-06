Başkan Toçoğlu’ndan Sapanca’ya asfalt müjdesi

Genel Sekreter Yardımcısı Ayhan Kardan’ın da hazır bulunduğu görüşmede Sapanca’nın 4 mahallesinde gerçekleştirilecek asfalt çalışmaları masaya yatırıldı. AK Parti Sapanca İlçe Başkanı Yunus Gümüşel ile bir araya gelen Başkan Toçoğlu, Sapancalılarla müjdeli haberi paylaştı. Toçoğlu, 4 mahallenin grup yolları ve ana caddelerinde 10 Haziran Pazar günü çalışmaların başlayacağını müjdeledi.

AK Parti Sapanca İlçe Başkanı Yunus Gümüşel, “AK Parti İlçe Teşkilatı olarak Sapanca’da kapı kapı dolaşıyoruz. Gerek ilçe belediyemizin gerekse Büyükşehir Belediyemizin yatırımlarını vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. Başkanımız ilçemizde çok önemli hizmetlerde bulundu. Sapanca’da hemen hemen tüm grup yolları asfaltlandı. Yanık, Dibektaş, Nailiye ve İlmiye Mahalleleri’nin bağlantı yolları için kendisiyle görüştük. Başkanımız asfalt programı dahilinde bu hafta sonu ekiplerin hemen belirlenen yerlerde çalışmalara başlayacağınının müjdesini verdi. Kendisine Sapancamız adına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek sözlerine başlayan Başkan Zeki Toçoğlu ise, “Büyükşehir Belediyesi olarak ilçelerimize yönelik yatırımlarımızı sürdürüyoruz. ‘Şehir Senin İçin Yenileniyor’ sloganıyla 16 ilçe ve şehir merkezinde asfalt çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Tüm ilçelerimize Büyükşehir Belediyemizin güçlü hizmet elini ulaştırıyoruz. Sapanca ilçemizde de yaklaşık 12 milyonluk asfalt yatırımı gerçekleştirdik. İnşallah şimdi de 4 mahallemizde daha çalışmalarımızı başlatıyoruz” diye konuştu.

Başkan Zeki Toçoğlu, “İlçe Başkanımızın Sapanca’da eksik grup yollarının tamamlanması konusunda talebini aldık ve hemen değerlendirdik. Yanık, Dibektaş, Nailiye ve İlmiye Mahallelerinde 10 Haziran Pazar günü çalışmalara başlayacak, yenilenen mahallelerimizi hemşehrilerimizin kullanımına sunacağız. Söz verdiğimiz gibi inşallah Sakarya’da 2019 yılına kadar asfaltsız grup yolu kalmayacak. Tüm Sapancalılara ve şehrimize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.