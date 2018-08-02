Başkan Toçoğlu’ndan, SAÜ Rektör’ü Savaşana ziyaret

Dr. Fatih Savaşan’ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Genel Sekreter Dr. Yaşar Kahraman ile Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hatem Akbulut ve Prof. Dr. Temel Gürdal ile de bir araya gelerek başarı temennilerini iletti. Üniversite ile yakaladıkları uyumu yeni dönemde de devam ettireceklerini işaret eden Başkan Toçoğlu, eğitime desteklerinin devam edeceğini vurguladı. Ziyaretlerde SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş ile Genel Sekreter Yardımcısı Ayhan Kardan da yer aldı. Nazik ziyaretleri dolayısıyla Başkan Toçoğlu’na teşekkürlerini ileterek sözlerine başlayan SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, “Sakarya Üniversitesi olarak Büyükşehir Belediyemizle işbirliği içerisinde hareket etmeye devam edecek, güzel çalışmaları hayata geçireceğiz” dedi.

SAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hatem Akbulut, “Başkanımız Zeki Toçoğlu ile geçmişe dayanan bir hukukumuz var. Kendisini üniversitemizde ağırladık. Mutlu olduk” derken; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Temel Gürdal, nazik ziyaretleri dolayısıyla Başkan Toçoğlu’na teşekkürlerini iletti. Genel Sekreter Dr. Yaşar Kahraman ise uyum içerisinde çalışarak SAÜ’yü daha da ileriye taşıyacaklarını söyledi.

SAÜ’de gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından değerlendirmelerini paylaşan Başkan Zeki Toçoğlu, “Sakarya Üniversitemizin yeni rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Hatem Akbulut ve Prof. Dr. Temel Gürdal’a başarı dileklerimizi ilettik. Genel Sekreter Yaşar Kahraman’a yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ettik. İnşallah yeni dönemde de Sakarya Üniversitemiz ile işbirliği içerisinde çalışmaya, şehrimiz için beraber hareket etmeye devam edeceğiz. Büyükşehir Belediyesi olarak üniversitemizle her zaman iç içe olduk. İhtiyaç ve taleplerine öncelik verdik. Üniversitemiz ulaşımına kolaylık sağlayan pek çok yatırımı hayata geçirdik. Camili’ye Meslek Yüksek Okulu’nu kazandırdık. Tıp Fakültemize destekler sunduk. Paydaşımız olan Sakarya Üniveristesi ile işbirliği içerisinde olduk. Üniversitemizin elde ettiği başarılarla gururlandık. Yine Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. İnşallah birlikte nice çalışmaları hayata geçireceğiz” diye konuştu.