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01 Haziran 2018 17:36

Başkan Toçoğlu’ndan seçim kampanyasına destek

Türkiye genelinde olduğu gibi Sakarya’da da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim kampanyasına destekler gerçekleştiriliyor.

Başkan Toçoğlu’ndan seçim kampanyasına destek

01 Haziran 2018 17:36

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim kampanyasına destek için açılan banka hesabına bağışta bulundu.


Bir bankanın Adapazarı Şubesi’nde gerçekleşen destek kampanyasına AK Parti İl Başkanı Fevzi Kılıç, AK Parti Milletvekili Adayı Çiğdem Erdoğan Atabek, İl Yönetimi ve AK Parti Teşkilat mensupları yer aldı. Yapılan bağışın ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Toçoğlu, “24 Haziran seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanımıza seçim kampanyasında destek olmak için toplandık. 16 yıldır devam eden AK Parti istikranın devamını sağlamak ve Cumhurbaşkanımıza bu zorlu seçim sürecinde yanında olduğumuzu hissettirmek istedik. İnşallah 24 Haziran’da halkımızın desteği ile Cumhurbaşkanımız yeni sistemin ilk başkanı seçilecek. Sakarya her zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında olmaya devam edecek” dedi.


AK Parti İl Başkanı Fevzi Kılıç ise, “Bugün Sakarya’da tüm ilçe teşkilatlarımızla birlikte eş zamanlı olarak Cumhurbaşkanımızın kampanya bütçesine katkı sağlamak ve yanında olduğumuzu hissettirmek adına Adapazarı teşkilatı ve il yönetimimizle birlikte bağışta bulunmaya geldik. 16 ilçemizde aynı uygulama var. Herkes gönlünden geçen rakamı Sayın Cumhurbaşkanımız için açılan hesaba yatırıyor. Onlarca insan bu organizasyonun içerisinde olmak için bizlere ulaştı. İnşallah 24 Haziran seçimleriyle AK Parti iktidarının devam edeceğine inanıyoruz” diye konuştu.




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