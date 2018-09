Başkan Toçoğlu'ndan Tarım Kredi Kooperatifi'ne ziyaret

Tarım Kredi Kooperatifi hizmet binasında gerçekleştirilen buluşmada Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ayhan Kardan, Tarım Kredi Kooperatifi Sakarya Bölge Müdürü Mustafa Erhan ve müdür yardımcıları yer aldı. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sakarya tarımının önümüzdeki süreçte devlet teşvikleriyle daha da iyi bir ivme yakalayacağını belirtti. Tarım Kredi Kooperatifi Sakarya Bölge Müdürü Mustafa Erhan, “9 ilde 65 bin üyemize gübre, mazot, motorin gibi ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı oluyoruz. Devletimiz buğdayda kilo başına desteklerini 5 kuruş destek veriyordu. Bu desteği 5 kuruştan 10 kuruşa çıkardı. Gübre fiyatlarında ise yüzde 15 oranında indirim yapıldı. Kooperatif olarak Taraklı'dan ayçiçeği alarak Trakya'ya gönderdik. Esnafımıza vadeli faizsiz krediler veriyoruz. Nazik ziyaretlerinden dolayı Başkan Toçoğlu'na teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Başkan Toçoğlu, “Sivil Toplum Kuruluşları ve devletin her kurumu ile sürekli istişare içerisindeyiz. Şehrimizin geleceğe yönelik gerçekleştirdiği faaliyetleri Büyükşehir Belediyesi olarak yakından takip ediyor, gerekli destekleri ilgili daire başkanlıklarımızla sunuyoruz. Sakarya Anadolu'nun en verimli topraklarına sahip bir şehirdir. Hamdolsun coğrafyamızda her mevsim üretim yapılıyor. Devletimiz çiftçilerimize büyük destekler sunuyor. Sektöre can suyu veriyor. Tarım Kredi Kooperatifimiz de çiftçilerimizin ekonomilerinin kalkınması için büyük gayret içerisinde. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de tarımda daha başarılı olmak ve üretim gücünde şehrimizin adını üst sıralara taşımak için desteklerimizi sürdüreceğiz” diye konuştu.