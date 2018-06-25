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25 Haziran 2018 17:37

Başkan Toçoğlu’ndan, Vali Balkanlıoğlu’na başsağlığı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, AK Parti İl Başkanı Fevzi Kılıç ile birlikte Abdülmetin Balkanlıoğlu’nun vefatı dolayısıyla Vali İrfan Balkanlıoğlu’na taziye ziyaretinde bulundu.

Başkan Toçoğlu’ndan, Vali Balkanlıoğlu’na başsağlığı

25 Haziran 2018 17:37


Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, kısa süre önce abisini kaybeden Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu’na taziye ziyaretinde bulundu. AK Parti İl Başkanı Fevzi Kılıç’ın da yer aldığı taziye ziyaretinde Vali Balkanlıoğlu’na başsağlığı dilekleri iletildi. Başkan Toçoğlu, “Sakarya Valimiz İrfan Balkanlıoğlu’nun çok kıymetli abileri, Değerli Hocamız Abdulmetin Balkanlıoğlu’nu geçtiğimiz günlerde son yolculuğuna uğurladık. Ülkemiz önemli bir din adamını daha kaybetse de muhterem Balkanlıoğlu, ardında onu seven binlerce kişi ve hayır duası bırakmıştır. Hocamıza Allah’tan rahmet, başta Sayın Valimiz olmak üzere tüm ailesine sabırlar diliyorum” dedi.


İl Başkanı Fevzi Kılıç ise, “Abdülmetin Balkanlıoğlu’na Allah’tan Rahmet diliyorum. Valimiz İrfan Balkanlıoğlu’na ve ailesine sabırlar diliyorum” diye konuştu.




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