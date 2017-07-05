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05 Temmuz 2017 17:36

Başkan Toçoğlu’ndan, Vali Balkanlıoğlu’na hayırlı olsun ziyareti

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Ordu Valiliği’nden Sakarya Valiliği’ne atanarak görevine başlayan İrfan Balkanlıoğlu’na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan Toçoğlu’ndan, Vali Balkanlıoğlu’na hayırlı olsun ziyareti

05 Temmuz 2017 17:36


Valilik makamında gerçekleştirilen buluşmaya AK Parti MKYK üyesi Recep Uncuoğlu, AK Parti Sakarya Milletvekilleri Ayhan Sefer Üstün, Ali İhsan Yavuz ve SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş de katıldı. Vali Balkanlıoğlu’na görevinde başarılar dileyen Başkan Toçoğlu, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmanın önemine vurgu yaptı.


Başkan Toçoğlu, “Sakarya farklı milletlerden insanların huzur, barış ve kardeşlik içerisinde yaşadığı bir şehirdir. Böyle bir ortamda biz yöneticilerin de işleri kolaylaşıyor. Şehrimizin gelişimi için hep birlikte çalıştık. İlimize yeni atanan Sayın Valimizle de yine birlik, beraberlik, uyum ve istişare içerisinde şehrimizi geliştirmek için çalışacağız. Bu duygu ve düşüncelerle Sayın İrfan Balkanlıoğlu’na şehrimize hoş geldiniz diyor, görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.


AK Parti MKYK Üyesi ve Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu ise, “Ordu’dan Sakarya Valiliği’ne atanan Sayın İrfan Balkanlıoğlu’na hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, başarı dileklerimizi ilettik. Hepimizin ortak paydası Sakarya’dır. İnşallah hep birlikte şehrimizin tüm göstergelerini yukarılara taşıyacak adımlar atacağız” diye konuştu.




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