Başkan Toçoğlu'ndan, Vali Nayir'a ziyaret

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Kütahya Valiliği'nden Sakarya Valiliği'ne atanan Ahmet Hamdi Nayir'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Son yayınlanan kararnameyle Sakarya'ya atanan ve göreve başlayan Vali Ahmet Hamdi Nayir, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek; yeni görevinin Sakarya için hayırlı olmasını temenni etti. Vali Ahmet Hamdi Nayir'a yeni görevinde başarılar dileyen Başkan Toçoğlu, Sakarya için birlik ve beraberlik içerisinde çalışmanın önemine vurgu yaptı. Toçoğlu, “Kardeşlik coğrafyası Sakaryamızda farklı kültür ve coğrafyalardan insanlar bir arada yaşamlarını sürdürüyor. Hamdolsun bu kardeşlik ve huzur ikliminde bizler de şehrimize hizmet sunuyoruz. İlimize yeni atanan Valimiz Ahmet Hamdi Nayir'la da birlik ve beraberlik içerisinde şehrimiz için çalışacağız. Sayın Valimize şehrimize hoş geldiniz diyor, görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.