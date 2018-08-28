Başkan Toçooğlu projeleri inceledi

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Karaman’da inşa edilen park projesinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Projede temel çalışmalarının tamamlandığını dile getiren Başkan Toçoğlu, Yenikent bölgesine yeni bir yaşam alanı kazandıracak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. 99 depreminin ardından kalıcı konutların inşa edildiği Yenikent bölgesine ayrı önem verdiklerini belirten Başkan Toçoğlu, “99 depreminin ardından Sakarya’nın sağlam zeminlere taşınması kararını alarak Yenikent’i gündemimize aldık. Bölgeye verdiğimiz özel önemin en büyük göstergesi bugüne kadar yaptığımız yatırımlardır. Yenikent’e yönelik yapılan otel eleştirilerine de yatırımlarımızla karşılık verdik. Yeni yaşam alanları, sosyal alanlar, eğitim, altyapı ve ulaşım yatırımlarını hayata geçirdik. Hamdolsun önümüzde her geçen gün gelişen bir Yenikent var” dedi.

"Yenikent’e her başlıkta hizmet"

Yenikent’te önemli yatırımları hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Toçoğlu, “Öncelikle altyapıya yönelik adımlarımızı attık. İçmesuyu isale hattını hayata geçirdik. 448 konutu TOKİ işbirliğiyle inşa ettik. Henşehrilerimize Yenikent Park ve sosyal tesislerini hediye ettik. Yaşayarak Öğrenme Macera Parkı’nı, Korucuk Park’ı hizmete aldık. Karaman’ı SAMEK’le buluşturduk. Duble yolla Korucuk’a ulaşımları kolaylaştırdık. Ulaşım filosuna yeni araçlar kazandırdık. Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 55 dönümlük arazi tahsis ettik ve Tıp Fakültesi bölgemizde bulunuyor. Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi’ne yurt kazandırdık. Kalıcı iş yerlerini restore ettik ve Meslek Yüksek Okulu’nu bölgeye getirdik. Karaman Geçici Eğitim Merkezi’ni hizmete aldık. Yenikent ile şehir merkezi arasında yeşil ve spor alanları oluşturduk. Yenikent’e yatırımlarımız da devam ediyor. Ayçiçeği Vadisi ve Bisiklet Adası’nı bölgemize kazandırıyoruz. Yenikent’e yüzme havuzu inşa edeceğiz. İncelemelerde bulunduğumuz Karaman Park yine bölgemizde tamamlanıyor. İnşallah Yenikent’te yatırımlarımızla var olmaya, hemşehrilerimizi yeni hizmetlerle buluşturmaya devam edeceğiz” diye konuştu.