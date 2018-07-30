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30 Temmuz 2018 16:58

Başkan Yardımcısı Özüm, çalışmaları inceledi

Adapazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Rıdvan Özüm, Tekeler Mahallesi’nde yapımı devam eden Temalı Park çalışmasını inceledi.

Başkan Yardımcısı Özüm, çalışmaları inceledi

30 Temmuz 2018 16:58


Adapazarı Belediyesi Park ve Bahçelerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Rıvdan Özüm, Tekeler Mahallesi’nde yapımı devam eden Temalı park çalışmalarını yerinde inceleyerek, Park ve Bahçeler Müdürü Mustafa Mercan’dan bilgi aldı. İlçe genelinde devam eden park çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Başkan Yardımcısı Rıvdan Özüm, “Tekeler Mahallemizde yapımı devam eden sentetik çim zeminli futbol sahası, çocuk oyun grupları, koşu yolu, soyunma odaları, yetişkin spor aletleri ve betondan yapılmış sabit masa tenisi kordunun bulunduğu Temalı parkın bir ay içerisinde tamamlanması hedefleniyor” dedi.


İlçede Yenikent bölgesi de dahil çok sayıda mahallede park çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Başkan Yardımcısı Özüm, yeni ve modern parkların büyük küçük her kesime hitap ettiğini söyledi.




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