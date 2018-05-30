Başkan Yılmazer 4 yıllık hizmet süresini değerlendirdi

Dr. Aydın Yılmazer basınla bir araya geldiği iftar yemeğinde 4 yıllık hizmet süresini değerlendirdi.

Dr. Aydın Yılmazer, 4 yıllık hizmet süresini değerlendirmek ve hayata geçirilen projeleri açıklamak için basın mensuplarıyla iftar yemeğinde buluştu. 4 yıl boyunca birçok önemli projeyi hayata geçirdiklerini söyleyen Başkan Yılmazer, 4 yıllık süreç içerisinde hizmete 4 elle sarıldıklarını ifade etti.

Başkan Yılmazer, Sapanca’nın daha hızlı büyüyebilmesi, gelişmesi için görevden ve zorluklardan kaçmadıklarını belirterek, “Adaylık sürecimde 5 yıllık periyot içerisinde Sapanca’mıza yapacağımız projeleri duyurmuştuk. Bu kapsamda 2014’te seçim kitapçığımızı önümüze koyduk ve hiçbir zaman kitapçığımızda bulunan projeler rafa atılmadı. Sürekli açtık, vermiş olduğumuz sözleri bir bir yerine getirmenin mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz. Belediye Başkan olduğumda ekibimizle Sapanca ilçesinin Sakarya’ya neler katabileceği konusunda istişarelerde bulunarak bu bağlamda üstün yönler, zayıf yönler, fırsat ve tehditleri tek tek sıraladık. Ve bu çerçevede projelerimizi, stratejilerimizi oluşturduk. Önceliklerimizi belirledik ve bu kapsamda projelerimizi hayata geçirdik. Gerçekleştirdiğimiz her bir projenin de karşılığını Sapanca’mızda bulduk. Projelerimizi kısa vadeli, orta ve uzun vadeli olarak belirledik. Kısa vadeli projeleri 4 yıllık periyot içerisinde yapılabilecekleri yerine getirdik. Sapanca’nın hangi alanlarda gelişeceğini belirledik. Sapanca’mız artık Sakarya’mızın misafir odası ve turizm ilçesi olacak, turizmle markalaşacak ve turizm alt fonksiyonlarla yerel idare olarak alt yapısını destekleyeceğiz dedik. Halkla hiçbir zaman kopmadık. Bu 4 yıl içerisinde çok şeyler yaptık ama daha çok yapılacak faaliyetlere ihtiyaç olduğunu net olarak biliyoruz. Bildikten, fark ettikten sonra projeleri adım adım yerine getirmek bir o kadar daha önemli. Yıllarca kangren hale gelen Sapanca’nın sorunlarını tek tek çözüyoruz” dedi.

“Hizmete 4 yılda, 4 elle sarıldık”

4 yıl boyunca hizmeti vatandaşa en hızlı ve kaliteli bir şekilde ulaştırma çabasıyla ettiklerini aktaran Yılmazer, “2014’te göreve geldiğimizde, çalışmalarımızdaki ana eksen olarak insan ve kent odaklı stratejik planlamanın sürdürülmesi olmuştur. Biz bunu terazinin iki kefesi olarak tanımlıyoruz. Ne sadece insan, ne sadece kent tek başına anlamlıdır. Kente anlam katan insan; insanın yaşamını şekillendiren ise yaşadığı kentin imkanlarıdır. Sadece kenti ele alıp, burada yaşayanların isteklerini göz önüne almasaydık, yaşam alanlarının bir ruhu olmayacaktı. İlçemiz için yaptığımız her hizmetin merkezine de insanı odaklı olmasına önem gösterdik. Yaptığımız çalışmalarda muhtarlarımıza, STK’larımıza, mahalle sakinlerimize, ilgili kurum ve kuruluşlara, anketlerle görüş ve düşüncelere başvurduk. Açıklığı, şeffaflığı ve hesap verebilirliği ilke edindik. 4 yılda hizmeti vatandaşımıza en hızlı ve kaliteli bir şekilde ulaştırma çabasıyla hizmet ettik. Belediyemizce hazırlanan ‘Sapanca Sanat Sokağı’, ‘Kurtköy Deresi Vadisi Rekreasyon Mikro Hes Projeleri’ ile etkin belediye proje ödüllerine layık görüldük. 2014-2018 yılların da hayata geçirdiğimiz çok sayıda proje ile Sapanca’mıza sosyal, kültürel alanda dinamizm kazandırdık Restorasyon projelerimiz ile Sapanca’nın önemli alanlarını değiştirecek, ilk ve örnek birçok projelere imza attık. 2018-2019 hizmet yılında da Sapanca Belediyesi, kazanacağı özelliklerle klasik belediye tanımlamasının ötesine çıkacaktır. Çünkü Sapanca bundan böyle sadece Sakarya’nın değil, dünyanın da ilgi odağındaki bir kent olma işlevi kazanacağı hizmet ve projelere ev sahipliği yapacaktır. Biz bu geçtiğimiz süre boyunca hizmete 4 yılda, 4 elle sarıldık” diye konuştu.

“4 yılda Sapanca’nın çehresini değiştirdik”

Hayata geçirilen projeler hakkında bilgiler veren Başkan Yılmazer, “Çarşı içi caddelerde kaldırım düzenlemelerinin yanı sıra, park etme sorunu çözüme kavuşurken, trafik akışını rahatlatacak planlamalar yaptık. Sapanca Kent Meydanı çalışmalarında bulunan hamam kalıntıları gün yüzüne çıktı. Sapanca Belediyesi ekipleri tarafından tarihi dokunun akışını bozmadan yapılan meydan düzenlemesi bitti ve halkın büyük beğenisini topladı. Belediyeler arasında düzenlenen, Etkin Belediye Proje yarışmasında ödül alan Sanat Sokağı Projesi ilçe halkında farklı bir gurur yaşattı. Mikro Hes Projesi, Arşimet Burgu Türbin Sistemi ile Kurtköy Vadisi Rekreasyon alanı dışında Sapanca’da kurulacak sosyal tesislerin elektrik enerjisinin iç ihtiyacını karşılamak için ekolojik dengeyi bozmadan, suyu yatağından ayırmadan, şelale görünümlü, doğa dostu enerji üretmeye yönelik bir projemiz. Sapanca Sosyal Gelişim Merkezimizde bin kursiyer kurs görmekte. Sapanca’da doğalgazsız mahalle kalmaması için alt yapı çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. İlçede büyük bir sorun olarak bilinen Kestanelik Kentsel Dönüşüm TOKİ tarafından tamamlandı. 4 yıl boyunca 143 esnafımıza bereketli, bol kazançlar dileyip, açılışlarına katıldık. 5 bin metrekarelik alana kurulu olan Şehit Ömer Halisdemir Spor Kompleksimizin açılışını gerçekleştirdik. ‘Her mahalleye yeni muhtarlık binası’ sloganıyla sürdürdüğümüz çalışmalar kapsamında örnek muhtarlık binaları inşa ettik ve etmeye de devam ediyoruz. Demokrasi Çeşmeleri projemiz, ilçede bulunan 9 su fabrikası tarafından yapılan halk çeşmeleri, ilçe halkının ücretsiz yararlanması ve 15 Temmuz Demokrasi Şehitlerini anma amacıyla yapıldı. Sapanca Gölü’nün doyumsuz görünüme hakim olduğu noktada oluşturulan Seyir Terası’nı hizmete açtık. Sakarya Üniversitesi Turizm Fakültesi’ni ilçeye kazandırarak eğitim adına büyük bir başarıya imza attık. Sapanca Meslek Yüksek Okulu’nu ilçemizde bulunan hayırseverlerin katkılarıyla İstanbuldere Mahallesi’ndeki alana inşa edilmesine destek olduk. 9 adet yeni Bilgi Kültür ve Sanat evi açtık. 4 yılda 5 bin 500 kursiyerin katılımı sağlandı. Daha iyi bir gelecek için eğitime destek adı altında yaptığımız çalışmalarımızda ise 4 yıl içerisinde ilçede el değmemiş okul bırakmadık. Yeni bir yaşam alanı olarak Uzunkum Parkı halkımızın hizmetine sunduk. Sapanca, Kırkpınar ve Harmanlık Sahillerinde titiz ve estetik çalışmalara imza attık. Birçok cami, park ve hamamın restorasyon çalışmalarını gerçekleştirdik. 4 yılda 45 bin 800 ton asfalt atarak Sapanca’nın çehresini değiştirdik. 82 bin metrekare beton yol ve kaldırım, 88 bin metrekare parke yol, 23 bin metre bordür döşemesi ile yollarımız gerekli genişliğe kavuşturuldu. 90 yeni parkı çocuklarımıza hediye ettik. 60 çocuk parkının ise bakım çalışmalarını gerçekleştirdik. Sosyal yardım işlerine baktığımız zaman ise 4 yılda; bin 103 hastanın nakledilme hizmeti, 780 adet öğrenciye kıyafet yardımı, 4 bin 400 adet erzak kolisinin muhtaç kişilere dağıtılması, 768 vatandaşımıza ilaç yardımı, 92 adet engelli aracını ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. 747 aileye kömür yardımı yaptık, bin 955 aileye askıda ekmek uygulaması ile yardım sağlandı. Halkımızla iç içe olarak her Salı sabahı esnaflarımızı ziyaret ettik, halk toplantılarında halkın istek ve önerilerini dinledik. 100 yılık hayali gerçekleştiriyoruz. Kırkpınar Hasanpaşa ve Mahmudiye Mahalleleri arasında yapılması planlanan teleferik ile Sapanca yurtiçi ve yurtdışından gelecek kitleler için daha cazip bir hal alacak. Yapılacak teleferik ile turistlerin tepeye daha kolay ulaşması sağlanacak ve misafirlerin muazzam bir Sapanca’nın manzarasına tanık olmalarına vesile olacaktır. Bu proje sadece Sapanca’ya değil Sakarya ve çevre il-ilçeler içinde büyük bir kazım projesi olacaktır” şeklinde konuştu.