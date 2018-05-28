Başkan Yılmazer, gazi ve şehit aileleriyle iftarda bir araya geldi

Dr. Aydın Yılmazer’in ev sahipliğinde düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Sapanca sahilinde bir restoranda düzenlenen iftara; Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer, AK Parti Sapanca İlçe Başkanı Yunus Gümüşel, AK Parti Sakarya Milletvekili Adayı Çiğdem Erdoğan Atabek, İHH Sapanca Temsilcisi Mehmet Baki Kızıltepe ile gaziler, şehit ve yetim aileleri katıldı. ftar sonrası konuşan Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer, "Bu bayrak, vatanımız, kitabımız Kur’an, dirliğimiz, için mücadele eden tüm Müslüman kardeşlerimize Allah güç kuvvet versin. 5’inci yılını tamamladığım görev süremde 5’inci kez yine bir iftar programında sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Zaman çok hızlı akan bir kavram. Bunu çok iyi değerlendirmemiz ve çalışmamız gerekiyor. Allah hakkıyla ibadet etmeyi ve ona layık bir Müslüman olmayı nasip etsin" dedi.

Şehitlik ve gazilik makamının herkese nasip olmayacağını belirten Çiğdem Erdoğan Atabek ise, "Bunun bir ayrıcalık olduğunu düşünüyorum. Bu derece güzel ve anlamlı bir programda sizlerle birlikte olmak benim için gurur verici. Tüm dünya şuan Türkiye üzerine çok tehlikeli oyunlar oynuyor. Ancak biz millet olarak nelerin altından kalktık bununda altından da kalkacağız. Allah birlik ve beraberliğimiz bozmasın" diye konuştu.