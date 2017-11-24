Başkan Yılmazer, gençleri makamında ağırladı

Dr. Aydın Yılmazer’i makamında ziyaret etti. Göl Mahallesi gençleri özellikle mahallerindeki gençlere yönelik yapılmasını istedikleri plan ve projelerini anlattılar.

Ziyaret sırasında gençler, belediye başkanıyla sohbet etti ve Başkan Yılmazer’den mahallerinde gençlerin okul zamanlarının haricinde birlikte oturacakları, çay içecekleri, sohbet edip, santraç ve masa tenisi oynayacakları bir mekanın yapılmasını talebinde bulundular.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren ve her zaman için gençlerin yanında olduklarını vurgulayan Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer ise, “Gençlerimize yönelik düzenlenen bütün programlara katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bu katkılarımız bundan sonrada devam edecektir. Gençlerimizin huzur ve refah içinde olmaları için elimizden geleni yapmaya hazırız. Bu gün burada kendi düşüncelerini ifade etmek adına ziyaretime gelmenizden mutlu oldum. Tüm gençlere kapımız açıktır” dedi.