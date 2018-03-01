Başkan Yılmazer: “İlçelerin nabzını esnaflar tutuyor”

Dr. Aydın Yılmazer, Salı günleri yaptığı esnaf ziyaretlerinde bu hafta Ersin Caddesi üzerinde bulunan işletmelere misafir oldu.

Dr. Aydın Yılmazer, esnaf ziyaretlerini aksatmıyor. Başkan Yılmazer, sık sık esnafla bir araya geldiği ortamlardan alınan fikir ve görüşlerin, yapılan hizmetlere yansıdığını ve bu vesile ile hata paylarının en az oranda olması için gayret ettiklerini dile getirdi. Gerçekleşen ziyaretlerde esnafları dinleyen ve bol, bereketli kazançlar dileyen Dr. Aydın Yılmazer, “Her hafta esnaflarımızla bir araya gelme gayreti içerisindeyim. İlçelerin nabzını tutan merci olarak esnaflarımızı görüyorum. Sizlerden aldığım fikir ve öneriler mutlaka değerlendiriliyor. Yapılan düzenlemeler ya da projelerde mutlaka anketler yapılarak sizlerin görüşleri alınmaktadır. İlçemizin kıymetini bilerek yaşayalım. Sizler için Sapanca halkı kadar buraya gelen turist müşterilerde önemli. Bizde bu bağlamda bize düşen görev bilinciyle çalışmalarımıza yön vermekteyiz. Sapanca’mızı hak ettiği noktaya taşımak amacı içinde tüm ekibimle görev başındayız” dedi.

Cadde esnaflarından Özden Demirçivi ise, “Sapanca Belediyesi, tarafından yapılan çalışmalar gözle görülür şekilde ilçeye farklılık katmaya devam ediyor. Her iş bir süreç ve zaman gerektiriyor. Bazen şartlardan dolayı sabırsız davranılsa da, ortaya güzel bir çalışma çıktığında onu da alkışlamamız gerekir. Sapanca’mıza yakışan modern görünüme kavuşan caddeler, yürüyüş yolları, tarihi restorasyonlar, kent mobilyaları, meydan çalışmaları, turizm fakültesi gibi hayata geçirilen hizmetler esnafların da yüzünün gülmesine vesile olmaktadır. Tüm çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.