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29 Kasım 2017 17:36

Başkan Yılmazer, İpekyolu Belediyeler Birliği toplantısına katıldı

Sapanca Belediye Başkanı Doç.

Başkan Yılmazer, İpekyolu Belediyeler Birliği toplantısına katıldı

29 Kasım 2017 17:36

Dr. Aydın Yılmazer, Geyve de düzenlenen İpekyolu Belediyeleri Turizm Kalkınma Birliği Olağan Kasım Ayı toplantısına katıldı.


Geyve’de gerçekleşen toplantıya; İpekyolu Belediyeleri Turizm Kalkınma Birliği Başkanı Göynük Belediye Başkanı Kemal Kazan, Dr. Aydın Yılmazer, Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, Taraklı Belediye Başkanı Tacettin Özkaraman, Karapürçek Belediye Başkanı Orhan Yıldırım, İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, Bolu Karacasu Belediye Başkanı Celal Beydili, Mudurnu Belediye Başkanı Mehmet İnegöl, Bolu Taşkesti Belediye Başkanı Efraim Özdemir, Bolu Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar katıldı.


Gerçekleşen toplantıda ilçelerde devam eden faaliyetler, bütçe, personel ve yeni projelere değinildi. İpekyolu Belediyeleri Turizm Kalkınma Birliği Başkanı Göynük Belediye Başkanı Kemal Kazan, birliğin her geçen gün büyüyerek güçlendiğini ve geliştiğine vurgu yaptı ve ev sahipliği yapan Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya’ya teşekkür etti.




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