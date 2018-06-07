Başkan Yılmazer, şampiyonları ağırladı

Dr. Aydın Yılmazer, çeşitli müsabakalarda şampiyon olan Sapanca Belediyesi Ring Sporları Merkezi sporcularını makamında ağırladı.

26-29 Nisan 2018 Muğla ilinde düzenlenen Türkiye Kick Boks şampiyonasında, Nazmiye Ömer Sözer okulu öğrencisi Zeynep Ece Bostancı katıldığı müsabakada 40 kiloda Türkiye şampiyonu oldu. Afra Adıyaman ise; 48 kiloda Lowkick ve 50 kiloda hight contact branşlarında, Afra ve Zeynep Ece’ nin antrenörü, Milli Takım Antrenörü Serkan Yılmazer 3. Uluslararası Türkiye Kick Boks turnuvasında, Light Contact ve Point Fighting branşlarında 74 kiloda şampiyon oldu.

Makamında sporcuları ağırlayan Başkan Yılmazer yaptığı açıklamada, “Başarı ve şampiyonluğunuzu tebrik ediyorum. Spor ve sporcunun her zaman yanındayız. İlçemizin yetiştirmiş olduğu gençlerimizin böyle başarılara imza atmalarından bizlerde gurur duyuyoruz. Sizin gibi gençlerimizi yetiştiren, sporu sevdiren antrenörlerimize de teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum” dedi. Milli Takım Antrenörü Serkan Yılmazer ise yaptığı açıklamada, “Sapanca Belediyesi Ring Sporları Merkezi sayesinde gençlerimiz spor aktivitelerinde bulunuyor. Zeynep Ece ve Afra gibi gençlerimiz spor merkezinde eğitim görüyor. Genç nesil için yapılan hizmetten dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Dr. Aydın Yılmazer, sporculara çeşitli hediyeler verdikten sonra birlikte hatıra fotoğrafı çekildi.