Başkan Yılmazer teleferik projesi hakkında açıklamalarda bulundu

Dr. Aydın Yılmazer, teleferik istasyonlarının çevreye olumsuzluk yaşatmaması için tüm detayları planladıklarını söyledi.

Teleferik projesinin ilçe turizmine büyük bir ivme kazandıracağını kaydeden Başkan Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer, "Bu proje ilçemizin cazibesini arttırmak amacıyla hayata geçirdiğimiz bir proje. Tabi ki bu sadece teleferikten ibaret değil. Yukarıdaki 5 yıldır kirasını ödediğimiz 70 dönüm A tipi alanda sosyal tesislerde teleferikle birlikte hayata geçecek. Teleferik projesi bölge halkına, ilçemize ve şehrimize büyük bir kazanım sağlayacak" dedi.

Proje hazırlanırken, uygulama bölgesinin hassasiyetlerini göz önünde bulundurduklarını belirten Yılmazer, "Kırkpınar'da bulunan teleferik istasyonumuzda biri yeraltında olmak üzere toplam 3 otopark alanımız bulunuyor. Teleferiğe binmek için gelen vatandaşlarımızın oluşturacağı araç trafiğini bu otoparklarla bertaraf etmiş olacağız. Hem büyük hem de küçük araçlar için biri yer altına olmak üzere 3 adet otopark planladık. Tüm otoparkların giriş-çıkışları ana yoldan sağlanıyor. Böylece araç trafiğinin iç mahallelere girmesine ve burada oluşabilecek rahatsızlıkların önüne geçmiş oluyoruz" diye konuştu.

Bölgede mevcut olan yeşil alanın korunması için özen gösterdiklerini ifade eden Yılmazer, "Teleferik istasyonunun bulunduğu taraftaki otoparkımız yer altında. Bu alanın üzerinde ise yine yeşil alan, çocuk parkları ve spor alanımız mevcut. Yani şuan olan dokunun bozulmaması için büyük özen gösteriyoruz. Diğer 2 otoparkımız ise yolun karşı tarafında yer alıyor. Bu otoparklardan yaya trafiğini ise inşa edilecek üst geçitle sağlayacağız. İstasyon için sadece 670 metrekarelik bir alan kullanılacak ve çevre ile uyumlu olması için ahşap ağırlıklı olarak inşa edilecek. Projenin tamamında ise insan sağlığını etkileyecek hiçbir materyal bulunmuyor. Motorlar elektrikli olduğu için çevreye ses olarak ta bir olumsuzluk oluşturmayacak. İhaleyi kazanan firma ile yaptığımız sözleşmede özellikle çevreye saygı çerçevesinde maddeler koyduk. Yani belirttiğim tüm detaylar sözleşmede de yer alıyor. Yerel yönetim olarak tüm detaylarını düşündüğümüz, şehrimizde bir ilk olacak teleferik projesini Sapanca'ya kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu.