Başkan Yılmazer’den esnaf ziyareti

Dr. Aydın Yılmazer, esnafların önerilerini ve taleplerini yerinde tespit ediyor.

Her fırsatta esnafla bir araya gelip sohbet ederek Sapanca’da yapılanlar ve yapılacaklar hakkında esnafla bilgi alışverişinde bulunan Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer, “Amacımız esnafımızla istişare etmek, birlikte fikir alışverişinde bulunmak, sorunları yerinde ve belediyemizin yaptığı çalışmaları bizzat yerinde anlatmak. Yaptığımız ve yapacağımız projeler halkımız, esnafımız, çocuklarımız ve Sapanca’mız için hataları minimuma indirmek fikir alışverişlerinin yapılmasıyla mümkündür. 7’den 70’e her yaş gurubunun bakışı ve fikirleri ekimin ve benim için önemlidir” dedi.

Başkan Yılmazer’in, yaptığı ziyaretlerden memnun kaldıklarını belirten Sapanca esnafı, günün herhangi bir saatinde dükkanlarını ziyaret edip, çaylarını içen bir belediye başkanına sahip olmaktan memnun olduklarını dile getirdiler. Sorun yada fikirleri bizzat başkanın kendisine iletme fırsatı bulduklarını belittiler.