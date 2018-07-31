Diğer
Kategoriler
31 Temmuz 2018 18:07

Başkan Yılmazer’den esnaf ziyareti

Her fırsatta esnaf ziyaretlerini sürdüren Sapanca Belediye Başkanı Doç.

Başkan Yılmazer’den esnaf ziyareti

31 Temmuz 2018 18:07

Dr. Aydın Yılmazer, esnafların önerilerini ve taleplerini yerinde tespit ediyor.


Her fırsatta esnafla bir araya gelip sohbet ederek Sapanca’da yapılanlar ve yapılacaklar hakkında esnafla bilgi alışverişinde bulunan Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer, “Amacımız esnafımızla istişare etmek, birlikte fikir alışverişinde bulunmak, sorunları yerinde ve belediyemizin yaptığı çalışmaları bizzat yerinde anlatmak. Yaptığımız ve yapacağımız projeler halkımız, esnafımız, çocuklarımız ve Sapanca’mız için hataları minimuma indirmek fikir alışverişlerinin yapılmasıyla mümkündür. 7’den 70’e her yaş gurubunun bakışı ve fikirleri ekimin ve benim için önemlidir” dedi.


Başkan Yılmazer’in, yaptığı ziyaretlerden memnun kaldıklarını belirten Sapanca esnafı, günün herhangi bir saatinde dükkanlarını ziyaret edip, çaylarını içen bir belediye başkanına sahip olmaktan memnun olduklarını dile getirdiler. Sorun yada fikirleri bizzat başkanın kendisine iletme fırsatı bulduklarını belittiler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAKARYA HABERLERİ
SAKARYA HAVA DURUMU
32
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç