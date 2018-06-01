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01 Haziran 2018 10:47

Başkan Yılmazer’den personeline iftar

Sapanca Belediye Başkanı Doç.

Başkan Yılmazer’den personeline iftar

01 Haziran 2018 10:47

Dr. Aydın Yılmazer, belediye personelini iftarda ağırladı.


Bu yıl 5’incisi düzenlenen iftar programına; Sapanca Belediye Başkanı Aydın Yılmazer ve ailesinin yanı sıra, belediye başkan yardımcıları, AK Parti Sapanca İlçe Başkanı Yunus Gümüşel, AK Parti ve MHP’li Belediye Meclis Üyeleri, birim müdürleri ile belediye personeli ve aileleri katıldı. Hep birlikte olmanın mutluğunu yaşadıklarını belirten Sapanca Belediye Başkanı Aydın Yılmazer, iftar sonrası yaptığı konuşmada, "İlmek ilmek dokuyarak hizmet üreten, Sakarya’nın doğa incisi Sapanca’nın, seçkin belediye personeli ile birlikte çalıştığım için kendimi şanslı hissediyorum" dedi.


Tüm personele hayırlı Ramazanlar dileğinde bulunan Yılmazer, "Birlikte 4 yıldır çok güzel projelere imza attık. Bu projelerimizde her birinizin emeği var. İnşallah bundan sonrada hep birlikte Sapanca için çalışmaya, hizmet üretmeye, Sapanca’nın güzelliğine güzellik katmaya devam edeceğiz" diye konuştu.




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