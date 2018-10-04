Başkan Yılmazer'den yaşlılar günü ziyareti

Dr. Aydın Yılmazer, “Dünya Yaşlılar Günü” dolayısıyla büyüklerini ziyaret ederek, yaşlılar gününü kutladı.

“Dünya Yaşlılar Günü” dolayısıyla büyüklerini ziyaret eden Dr. Aydın Yılmazer, yaşlılar sohbet ederek kendilerinin hayır dualarını aldı. Toplumun önemli kısmını oluşturan yaşlıları, yaşayan tecrübe abideleri olarak gördüğünü belirten Başkan Yılmazer, “Toplumumuzun önemli kısmını oluşturan yaşlılarımız, yaşayan tecrübe abideleridir. Geçmişimizin tecrübelerini günümüze aktaran, milli değerlerimizi ve kültürümüzü yarınlarımıza taşıyan yaşlılarımız, hayatımızın en kıymetli değerleridir. Yaşlılar Günü'nün toplumumuzu bugünlere taşıyan yaşlılarımızın saygınlıklarının korunması açısından önemli bir fırsattır. Tarihinin her döneminde yaşlısına gereken değeri veren milletimiz, bu geleneğine sahip çıktığı sürece de geçmişinden haberdar olacak ve geleceğine daha emin bir şekilde bakabilecektir. Milli ve manevi değerlerimizi yaşatarak, bunların gelecek nesillere aktarılmasında köprü görevi üstlenen; tecrübenin temsilcisi yaşlılarımız, bizim en kıymetli hazinelerimizdir. Yaşlılarını, her daim el üstünde tutmuş bir millet olarak, yaşlılarımıza hak ettikleri saygı ve sevgiyi göstermeli, yine onların, toplumsal yaşama aktif olarak katılmalarını sosyal, kültürel ve ekonomik haklara sahip ve kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamalıyız. Bütün kıymetli büyüklerimizin 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyor, hayatlarının bundan sonraki dönemlerinde sağlıklı, huzurlu, afiyet dolu ömürler dileyerek, ellerinden öpüyorum” dedi.